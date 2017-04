River pretende renovarle el contrato a Gallardo

Fotos River pretende renovarle contrato a Gallardo.

27/04/2017 -

En junio de 2014 llegó a Núñez con la difícil tarea de ocupar el banco que dejó vacante nada menos que Ramón Díaz.



Fue una apuesta importante por parte de la dirigencia de River y les salió redondo: en menos de tres años Marcelo Gallardo ganó cinco títulos, entre los que se destacan la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015.



Desde principios de años que se viene hablando de la posibilidad de que el Muñeco se aleje del Millonario, pero el propio DT ya avisó que no lo hará antes de que se termine su contrato, en diciembre de 2017.

De todas formas, desde la dirigencia se ilusionan con extenderle el vínculo.

El día miércoles, el mánager Enzo Francescoli anticipó: "La idea es que siga". Esta mañana, Rodolfo D'Onofrio se sumó.

"Si después de diciembre sigo siendo presidente, quiero a Gallardo de director técnico y a Francescoli en su cargo", resaltó en una entrevista con La Red.



De esta manera, el dirigente confirmó su intención de ir por una reelección. Además, aprovechó para contestarle a aquellos que lo ligaban políticamente al kirnchnerismo.



"Mi candidatura no depende de la política, nunca participe en un partido político, ni estoy afiliado. Y nadie me invitó a participar de la política. La gente solamente me eligió para ser presidente de River", cerró.