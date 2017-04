Claudia de Zamora: "Me llenan de orgullo los docentes santiagueños"

Fotos Claudia de Zamora.

En el marco del 197 aniversario de la Autonomía Provincial, la Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora brindó su mensaje anual en la Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero.

En la ocasión, la Dra. Claudia de Zamora estuvo acompañada por el Vicegobernador de la Provincia, Emilio Neder y, entre los presentes, se encontraban el Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora, el Jefe de Gabinete, Elías Suárez y todo su gabinete de ministros. Como así también secretarios, senadores, diputados nacionales, diputados provinciales, subsecretarios, directores, Intendentes y Comisionados de toda la Provincia.

Durante los conceptos expresados en su discurso en su cuarto año mandato, la Gobernadora realizó un balance de su gestión en el año 2016 y proyectó todo lo que se viene en este 2017.

Además, entre los temas leídos, la Mandataria remarcó el crecimiento en el aspecto social, pilar fundamental de su gestión, y pidió continuar por este camino ayudando a los santiagueños que más lo necesitan.

“Hoy, transitando ya el cuarto año de mi mandato, no puedo dejar de afirmar una vez más, que mi gestión como Gobernadora es la continuidad, de aquella idea, que allá por el año 2005 estableció un rumbo en nuestra Provincia, donde todas las decisiones y acciones emprendidas tiene siempre como prioridad los intereses santiagueños por sobre cualquier otra cuestión” comenzó la Dra. Claudia de Zamora.

Seguidamente, entrando ya en materia educativa la Primera Mandataria resaltó que “en el año 2016 y lo que va del 2017, hemos continuado el rumbo que todos estos años nos permitió avanzar en la dotación de los recursos materiales y simbólicos para hacer efectivo el trascendente acto de educar con inclusión y calidad, en todos los rincones de nuestro territorio”.

“Es claro –continuó- que debemos seguir mejorando, por supuesto. Esa es la tarea de todos los días de nuestra gestión, y es lógico que los resultados en materia educativa llevan su tiempo, eso lo sabe la comunidad educativa”. “Cada vez que me llego a muchas escuelas del interior –relató- me siento orgullosa de ver a muchos docentes con el amor que realizan su tarea, y lo compruebo cuando me siento a compartir el pupitre unos minutos con algun niño y puedo ver, con solo hojear su cuaderno, cuanta vocación se traslada en ese compromiso de aquel maestro que muchas veces recorre km y dificultades diarias para dar posibilidades de un mejor futuro a ese niño santiagueño”.

En materia de infraestructura escolar, “solo en el año 2016 dejamos inaugurado 20 obras escolares (edificios nuevos y ampliaciones), y durante este año estaremos inaugurando escuelas en un número superior, todas con el equipamiento de calidad necesario que queda a la vista en cada una de ellas”. Agregó, “además se concursaron un total de 190 obras, con una inversión de 180 millones de pesos con fondos provinciales que incluyen refacciones y construcción de jardines de infantes”.

“Paralelamente –siguió la Primer Mandataria- en el año 2016 se entregó a diferentes escuelas mobiliario, computadoras, banderas, heladeras, cocinas, grupos electrógenos, televisores y refacciones menores que se continuarán en el presente año junto a ayudas económicas para atender diversas necesidades de las Instituciones educativas”.

En tanto que respecto al área de gobierno, la Mandataria remarcó el trabajo en conjunto con las intendencias, comisiones municipales y organizaciones no gubernamentales, “con el objetivo de brindar soluciones integrales a las principales necesidades de índole social e infraestructura básica en el interior santiagueño”.