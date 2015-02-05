CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Abril de 2017
A LAS 21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 07:21 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 SECRETO DE FERIHA
16.30 REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 SORTEO HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
23.00 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.15 VÍA CRUCIS
18.00 DOCUMENTALES
19.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
07.00 EMISIÓN DE CANAL RURAL
10.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. GIMNASIA
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 ANIMALANDIA
15.30 MUSICA INTERIOR
16.30 CIRCUITO ARGENTINA
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ARABESC
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 ESPACIO UNSE TV ‘ EMÉRITO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
12.12 EL LOBO DE WALL STREET
03.45 MI SEMANA CON MARILYN
05.40 UN DÍA LIBRE PARA MAMÁ
07.21 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
07.49 EL PADRE DE LA NOVIA 2
09.49 EL SUEÑO DE TELULAH
11.37 LOS INCREÍBLES
13.51 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
14.19 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA
16.15 REYES DE LAS OLAS
17.59 LOS INCREÍBLES
18.13 PAPÁS A LA FUERZA
22.00 MUY PARECIDO AL AMOR
TNT
02.52 LA COSA MÁS DULCE
04.23 TNT BUZZ
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
08.29 QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS ESPERANDO
10.33 KARATE KID
13.00 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS
15.24 ENTRENANDO A PAPÁ
17.32 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
20.03 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
21.55 THOR. UN MUNDO OSCURO
00.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.55 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
TCM
01.25 PESCADOR DE ILUSIONES
05.00 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF (TEMPORADA 4)
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.30 LA NIÑERA
08.00 QUEEN. LIVE AT MILTON KEYNES
08.05 LOS MUPPETS TOMAN NUEVA YORK
09.50 PESCADOR DE ILUSIONES
14.40 NO NOS DEJES COLGADAS
16.30 LA MUERTE LE SIENTA BIEN
18.30 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 4)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
20.30 LA NIÑERA
21.00 ARMA MORTAL
23.05 ARMA MORTAL 4
SPACE
01.37 ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL INFIERNO
03.38 INHUMANO. LA LEYENDA RENACE
06.00 IDENTIDAD DESCONOCIDA
08.25 COMBATE
10.05 BLACK AND WHITE EPISODIO 2. EL ORIGEN DE LA JUSTICIA
12.28 VENGANZA EN LA PRISIÓN
14.07 300
16.17 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN
19.00 EL LLANERO SOLITARIO
22.00 INHUMANO. LA LEYENDA RENACE
23.30 ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL INFIERNO
A DONDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+VIERNES 28, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ “SIN QUERER QUERIENDO”, EN EL MARCO DE SU GIRA ARGENTA.
BACANO’S
(AVENIDA. SAN MARTÍN Y ANTENOR ÁLVAREZ, BELTRÁN)
+VIERNES 28, “SUEÑO STEREO” CON UN TRIBUTO A SODA STEREO.
LOS CARDALES
(SALTA Y COSTANERA)
+DOMINGO 30, A PARTIR DEL MEDIODÍA, LOS KIJANOS, LOS ALFILES CELEBRANDO SUS 42 AÑOS CON LA MÚSICA, “SENTIR CRIOLLO”, CARLOS ROLDÁN, “MISQUI SIMI”, “SALITRAL”, “SONKOY BANDEÑO”, Y ARTISTAS INVITADOS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 5 DE MAYO, A LAS 19, PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN “PAY ABUELO”, SU ESPECTÁCULO FAMILIAR.
+VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.
+ DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
27/04 -14:00 (Cast)16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
27/04 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:10 (Cast)
MÍO O DE NADIE (2D):
SUSPENSO, (+ 16 años)
27/04 - 21:45 (Subt)
28/04 -29/04 21:45 (Subt) 00:00 (Subt)
LOS PADECIENTES (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 16 años)
27/04 -14:30 (Cast)17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
27/04 - 15:30 (Cast) 17:50 (Cast)
LA MORGUE (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 03/05 -20:00 (Subt)
PERSONAL SHOPPER 2D
FANTASÍA, DRAMA (13 años)
27/04- 22:00 (Subt)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
27/04 - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
27/04 - 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LA BELLA Y LA BESTIA ATP CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)
CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)
LOS PADECIENTES
16 AÑOS ESTRENO C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:20 -22:50- (TODOS LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:40- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)