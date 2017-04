FÚNEBRES | 28 de Abril de 2017

Hoy 21:53 - FALLECIMIENTOS





- Marino Alsides Zurita

- Hugo Reynaldo Concha

- José María Carreras (Loreto)

- Alberto Marcial Silva

- Umberta Barraza

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Norah Carabajal de Cáceres, su esposo José Manuel, sus hijos Mercedes y José y respectivas familias despiden con mucho dolor a la amiga de siempre y acompañan a Nelly Mercedes y Arturo y sus respectivas familias con mucho cariño. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Lía Valdini de Sarmiento y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos Nelly y Arturo y demás familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su descanso eterno.

BARRAZA, UMBERTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. Sus hijos: Rosario, Oscar, Olga y Luis, hijos pol., nietos y bisnietos, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer el cement. El Descanso. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CONCHA HUGO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. Su esposa Zaida, sus hijos Joaquin, hna Zaida, Ramona, Nito, bisnieta y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio de Los Flores. Serv. ABRAHAM GUBAIRA S. R. L. para Caruzo Cia. de Seguros S. A.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. "Yo te extrañaré tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos, los detalles, las pequeñas cosas lo que parecía no importante son las que más invaden mi mente al recordarte". Su hermano Félix María Guzmán participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones por su eterno descanso.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerza para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Su hermana política Carolina del Carmen Bravo de Guzmán, sobrinos José, Marcelo, y Eugenia, Mariano, Cecilia Guzmán, Agustina y Alfonsina Simonetti Guzmán, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Volveré a la casa de mi Padre. Arq. Rodolfo Núñez, su esposa Sara Stone, sus hijos y nietos, participan su fallecimiento y acompañan a toda la flia. en este momento de dolor, Rogando a Dios por el eterno descanso de su alma.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. José Isa Assan, Delia León de Assan, acompañan en el dolor a su esposo Alfonso, sus hijos, nietos y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Honorable comisión directiva del Santiago del Estero Golf Club, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su socio Santiago Nassif y eleva una oración en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. El Santiago del Estero Golf Club y socios de la institución participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su socio Santiago Nassif y eleva una oración en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Hugo Lavaisse, Martha Garcia, Sus hijos Maria Ines, Anita, Carmen, Horacio y nietos Benjamín Lavaisse, Celeste y Mateo, participan el fallecimiento de nuestra apreciada Alicia y Acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Hugo Lavaisse, Martha Garccia, Sus hijos Maria Ines, Anita, Garmen, Horacio y nietos Benjamin Lavaisse, Celeste y Mateo, participan el fallecimiento de nuestra apreciada Alicia y Acompañan a su flia. en su dolor. ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Querida tía Alicia siempre estarás en nuestro corazón; Sus sobrinos Nativiad Nasssif, Miguel, Ángel González Perez, Ignacio y Nicolás González Perez participan con profundo dolor su fallecimiento y rugan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Luis Alberto Miguel participa el fallecimiento de la mamá de su amigo Santiago, lo acompaña a el y a su familia.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Estela Gelid de Miguel y Teresa Gelid, lamentan el fallecimiento de la mamá de Roxana y la acompañan junto a su flia. en estos dolorosos momentos.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Esther Bustamante Leiva participa con pesar el fallecimiento de doña Alicia y saluda con estima y afecto a su esposo don Alfonso Nassif, gran poeta de nuestra tierra y a sus hijos Yesmín, Mimí, Tesi, Noni, Gustavo y Santiago, por esta pérdida irreparable.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. José Isa Assan, Delia León de Assan, acompañan en el dolor a sus hijos, nietos y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA, ALBERTO MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. Su hermana Rita Silva, su hermano político Casques Dardo; su sobrino y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. SERV. COCHERÍA NORTE La Plata 162. 421-9787.

ZURITA, MARINO ALSIDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. Su esposa Norma Cabral, Mariana, Nicolás Zurita; su hija política Valeria, sus sobrinos Javier, Pablo, esteban, Yesica, Mauricio, Matías, Rita, Omar, José, Estela, Soledad, Diego, Lorena, Cristian. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Sta. María. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seg. SERV. COCHERÍA NORTE La Plata 162. 421-9787.

ZURITA, MARINO ALSIDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. Su sobrina Soledad participa con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Patrocinio Díaz s/ nº, Bº M. Moreno y serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio Santa María.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ACUÑA, JAIME ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su esposa Lucía, hijos Oscar, Omar, Claudia, Ariel, Luis, Georgina, Cecilia y Pablo; hijos pol., nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

GAMIETEA, RAÚL AMILCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/16|. Pasan los días, pasan los meses, y tu ausencia continua doliendo. Sólo la certeza de saber que estás en ese lugar donde ya no sufres y desde donde nos guías y proteges a diario, nos da consuelo. Su esposa e hijas, hijos políticos, nietos, nietos politicos, bisnietos y su hija en el afecto, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al recordarse el 6º mes de su fallecimiento.

JIMÉNEZ, JOSÉ RAFAEL (h) (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/99|. José hace 37 años llegabas a nuestras vidas. Nos llenaste de luz con tu alegría, con tu amor, con tus monerías, con todo eso que solo vos podías tener dentro de ti, fueron años de mucha felicidad en nuestras vidas, y un día partiste a la Casa del Señor y nuestros corazones se destrozaron y ya nada volvió a ser igual. Jesús y los ángeles te cantarán tu cumpleaños Feliz en el cielo y nosotros entre muchas lágrimas te cantaremos el cumpleaños feliz en la tierra. Te amamos hijo, te extrañamos mucho, todos los días lloramos tu ausencia. Su padre José Rafael Jiménez, su madre Liliana Sialle; su hermano Pablo Jiménez; sus sobrinas Luján y Julieta.

SUÁREZ LESCANO, ARMANDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/16|. Desde el día que partiste al Reino Celestial te convertiste en nuestra estrella que nos ilumina y guía en cada paso de nuestras vidas. Fuiste un ser incomparable que jamás se olvida. El tiempo pasa y tu recuerdo sigue intacto, vivirá siempre en el corazón de todos los que te queremos. Descansa en paz hijo. Brille para él la luz que no tiene fin. Sus padres Ema y Alberto y hermana Emita y flia. invitan a la misa en acción de gracia a un año de su muerte, hoy a las 20.30 en el Oratorio Don Bosco.

SUÁREZ LESCANO, ARMANDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/16|. Hoy pensé en ti, pero eso no es nuevo, pienso en ti ayer y todos los días anteriores. Pienso en ti siempre y en vos alta pronuncio tu nombre. Sé que estando vos en el cielo, la vida es un lugar seguro, sé que me observas mis pasos, que contaré con tu apoyo haga lo que haga y esté a donde esté. Sé que me cuidas y proteges, gracias hermano por enseñarme la vida. Dios te tiene en sus brazos y yo en mi corazón. Tu hermana Ema, tus sobrinos Lucrecia, Cristopher, Lara, Joly e Isa; tu hermano político Álvaro, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en el Oratorio Don Bosco, al cumplirse un año de su fallecimiento.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





SALAS, ELSA GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. Su esposo Marcelo, sus hijos Guadalupe, Feliza, Viviana, Hector, María Eugenia, hijo político Matíasd, nietos y demás familiares part. si fallecimiento. Sus restos serán inhmados en el cem. Jardín del So. Ceremonial. Exequias y Tanatopraxia. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.









----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





DOMÍNGUEZ, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Concedele Señor la felicidad de la Gloria Eterna a quien has llamado de este mundo cuando sus ganas de vivir enbellecia su vida corporal, muéstrale tu Misericordia y acéptalo entre tus santos en el canto eterno de tu alabanza. Su esposa Dora Taboada, sus hijas Roxana, Graciela y Marianela, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol, para elevar oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su esposa Dora Taboada, sus hijas Roxana, Graciela y Marianela, agradecemos infinitamente a nuestros amigos David Aguilar, René Diaz Infante, Carla Reynoso, Gladys Moreno, Guadalupe Gómez, Carlos Nassif y su sra. esposa, a todos nuestros familiares y queridos vecinos que nos acompañaron en este momento tan duro que nos tocó vivir. Invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Santiago Apóstol.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------





ACUÑA, JAIME ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Sus familiares agradecen a vecinos, sus amigos, amigos de la familia, compañero de trabajo de sus hijos y conocidos en general por el acompañamiento en tan difícil momento.





----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------





PÉREZ, PETRONA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/16|. "No lloren ç, estoy con Dios en el Cielo, las oraciones que me hagan sobre la tierra yo lo haré por ustedes delante de Dios mi Padre Eterno. Sus hijas Olga y Sandra; hijo político Gino; nietos Gabriel, Matías y Fiama invitan al responso que se oficiará hoy viernes 28 a las 16.15 en el Jardín del Sol, con motivo de cumplirse el primer año de su fallecimiento.





----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CARRERAS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. Sus padres María Barrionuevo, Justo Carrera; sus hnos. María, Marcela, Mariela, Patricia, Negrito, Gabi, Miguel, Luli; su abuelo Alfredo; tíos, primos y demás familiares. Sus restos serán inhum. hoy a las 11 en el cement. Cristo Rey de Loreto. SERV. REALIZ. POR COCHERÍA NORTE, La Plata 162. 421-9787.

CARRERAS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. El Señor es mi Pastor nada me puede faltar. Gladis y sus hijos Miguel, Maria Jose, Gaby, Luly Carreras participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DE MARCO, OSVALDO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Amigos y compañeros del grupo Legión de María, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la compañera Cristina y elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de sus seres queridos.

DE MARCO, OSVALDO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/17|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Mariángeles Karina e Yris Bettiana Rafael y nietos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DOLORES, SEGUNDO ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció 26/4/17|. La comunidad educativa de la escuela Nº 750 Dr. Eliseo Fringes participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la colega Prof. María Luisa Dolores de Ávila. Elevan oraciones en su memoria. Frías.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





MONTES, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.)Falleció el 28/4/09|.Ocho años de no tenerte físicamente, pero tu presencia en mi vida está intacta. Papito, estas tan presente en mi corazón y me duele tanto tu ausencia. Trato de calmar este dolor al recordar que esta con Dios, y como vos me decías que hablara con Él y le pidiera por nosotros, tus hijos. Gracias papito por haberme trasmitido tu bondad, solidaridad, sobre todo, tu alegría, y tu alegría eras vernos, a nosotros tu familia. Tu esposa, hijos, hijos políticos y nietos te recuerdan con inmenso amor.