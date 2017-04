Otra jornada del torneo Carlos “Palo” Carabajal con varios polos de atracción

28/04/2017 - Mañana se jugará la décima fecha del Torneo Apertura, que lleva el nombre de Carlos “Palo” Carabajal y que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol de Veteranos. En las canchas donde se disputen dos partidos, el primer turno comenzará a las 15.30, con 30 minutos de tolerancia. De la programación se destaca la presentación de la C50 de Islas Malvinas, que enfrentará a Santa Lucía en cancha de Los Poros. Programa En 2 de Abril: 2 de Abril vs. Profe Karen (C40) y 2 de Abril vs. Carnes Marito (C50). En Santa Rita: Bº Primero de Mayo vs. Triángulo Rojo (C40) y Los Fugitivos vs. Ferretería Santa Lucía (C40). En Los Potros: Virgen del Rosario vs. Club Atlético Luján (C40) e Islas Malvinas vs. Santa Lucía (C50). En San Lorenzo: Villa del Carmen vs. Taller Carlos Isi (C40) y Despensa Nico vs. Cristian FC (C50). En Estrella Roja: Cristian FC vs. Unión (C40) y Estrella Roja vs. Cerrajería José Luis (C50). En Pampa Múyoj: Cadetería Alsina vs. Loma FC (C40) y Carnicería Daniela vs. Triángulo Rojo (C40). En Pablo VI: Pablo VI vs. Los Herederos (C40) y Pablo VI vs. Santa Rita (C50). En Los Poros: Verdulería Los Amigos vs. El Gallo (C40) y Centinelas Unidos vs. Gremio Judicial (C50). En San Luis: San Luis vs. Aluminio Alu/Mart (C40). 