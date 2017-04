Una fecha clave para un campeonato cada vez más apasionante

28/04/2017 - El Torneo Apertura está cada vez más apasionante. Mañana se jugará la novena fecha, considerada clave para los equipos con ambiciones de consolidarse como candidatos en las tres categorías. La Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs programó los partidos del primer turno para las 15, con 30 minutos de tolerancia. En San Antonio e Independiente se jugará un solo partido, desde las 16. Programa En Complejo Russo Nº 1: Bonafide vs. Calle 14 (C45) y Servisur vs. Feria Newbery (C50). En Complejo Russo Nº 2: Pasaje 21 vs. Bº Sarmiento/ Go Sport (C45) y Panificadora Lola vs. Facheritos (C50). En Complejo Russo Nº 3: Bº Sarmiento vs. Rosario Central (C40) y Recursos Hídricos vs. Joyex (C50). En Complejo Russo Nº 4: Mueblería Roberto vs. Mojones (C40) y 4º Pasaje vs. Racing (C50). En Nuevo Banco: Stylo Gráfico vs. Óptica Molinari (C45) y Villa Ángela vs. Refi Shop (C50). En Mistol: Pasaje 21 vs. La Rifa de Alberto (C40 y C45) y Defensores Antilo vs. Tinglados Manuel (C50). En La Guarida: Agua y Energía vs. Almirante Brown (C45) y Racing vs. Kiosco Laly (C45). En Estudiantes de Maco: El Triángulo vs. Mojones (C45) y Bº Sarmiento vs. Tinglados Albarracín (C50). En Villa Tranquila: La Loma vs. La Fusión (C40) y Villa Tranquila vs. Colectiveros (C50). En Villa Borges: Villa Borges vs. Estación La Curva (C40) y Villa Borges vs. Despensa Las Mellis (C50). En San Antonio Los Morales: 16, Los Amigos vs. Bº Tradición (C40). En Independiente: 16, Independiente vs. Veteranos de Estudiantes (C50).