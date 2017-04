Se puso en marcha el torneo denominado “Eduardo Ibarra”

28/04/2017 - LORETO, Loreto (C) Después de una larga espera se puso en marcha el fútbol amateur de Loreto, con el torneo “Eduardo Ibarra”. Luego de la culminación del acto de apertura en el que se hicieron presentes miembros de la nueva comisión directiva, el presidente Elvio Ruiz dijo unas palabras en nombre de Eduardo Ibarra, ex integrante de la comisión de la liga y delegado del club San Esteban. Luego un familiar de Eduardo agradeció públicamente a los dirigentes por homenajear de esta manera a su hermano. La primera fecha de este apasionante torneo dejó los siguientes resultados: Cáritas 0, Remanso 0; Pinchas 0, Mechero 2; Defensores de Libertad 3, Newbery 0; Alberdi 1, Palermo 1; Colonia 0, Albañiles 1; 48 Viviendas 0, Bushcas 0; Esquineros 2, San Esteban 0; Zona Roja 1, Alma y Vida 1; Barrio Oeste 0, Barrio Libertad 1; Avenida 0, Club Social y Deportivo Barrio Oeste (C.S.D.B.O) 0. Mañana a partir de las 13 se vivirán los siguientes enfrentamientos entre: Pinchas vs. Newbery; Defensores de Libertad vs. Palermo; Alberdi vs. Albañiles; Colonia vs. Bushcas; 48 Viviendas vs. San Esteban; Esquineros vs. Alma y Vida; Zona Roja vs. Barrio Libertad; Barrio Oeste vs. C.S.D.B.O.; Avenida vs. Remanso y cerrarán la segunda fecha Cáritas vs. Mechero. l