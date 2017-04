28/04/2017 - La Liga de los Profesionales (Fepuse) programó para mañana la séptima fecha de su apasionante torneo, reservado para equipos de la categoría Libres. Los cotejos se jugarán desde las 15 y 17, con 30 minutos de tolerancia únicamente para el primer turno. El programa completo es el siguiente: En cancha de Abogados Nº 2: Abogados Topos vs. Metalúrgica Dorrego y Deportivo Cristal vs. La Reserva FC. En cancha de Alumni: Intocables vs. El Depor y Los Halcones vs. Contadores Juniors. En cancha de Iosep: Lex Doctor vs. Chelsea FC y Aesya vs. La Gloriosa. En cancha de Pichones: La Pachanga vs. Norcen Night y Kinesiólogos vs. C.A. Deca. En cancha de Estrella Roja: Nueva Chicago vs. Abogados Cat y La Eskina FC vs. Hampones.l Mañana se disputará el 7º capítulo de los profesionales Viernes 28 de abril de 2017.