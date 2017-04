El Apertura 2017 pone quinta, con un programa para todos los gustos

28/04/2017 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Se disputará mañana la quinta fecha del Campeonato Apertura 2017 que hace disputar la Asociación de Fútbol Amateur, en la que está en juego los trofeos “Ciudad de Fernández” en sus dos categorías Vale puntualizar que en la categoría de 50 años, (después de cuatro fechas disputadas), es liderada por dos equipos invictos, 9 de Julio y Wall Mar con 12 unidades cada uno y lo siguen en tercer lugar Gremio y Bº Sur con seis. Por otro lado en la categoría de 40 años, en la que juegan 17 equipos divididos en tres zonas, cuándo sólo falta una fecha todos luchan por clasificar, tres en dos zonas y dos en la restante, para ingresar en los octavos de final y definir entre los ocho equipo que subirán al podio en el torneo apertura 2017. La programación de la quinta fecha, en los mismos horarios que los anteriores, es la siguiente: en cancha La Loma: Trula vs. Bº Belgrano (C40) y Def. de Huasi vs. 9 de Julio (C50); en El Quemao; Gateao vs. Triki (C40) y La Loma vs. Los Amigos (C50), en Las Américas Villa Elisa vs. Talleres (C40) y Gremio Vs. Bº Sur (C50) en El Polideportivo: Sol de América vs. M. J. Antu (C40) y Triunfadores vs. Bº Sur (C40); en Bº Sur, p/único. Arsenal vs. Tigres (C40) y en Forres, partido único: Forres vs. Las Américas (C40). Libre Wall Mar (C40). Cuarta jornada Resultados de la cuarta fecha. C40: El Gateao 2, Forres 1; Trula 0, Tigres 1; Wall Mar 1, Bº Belgrano 0; M. K. Antu 2, Las Américas 1; Triki 1, Sol de América 1; Bº Sur 3, La Loma 1; Talleres 0, Triunfadores 0. Mientras que All Boys vs. Villa Elisa, no se jugó; Libre: Arsenal (C40). C50: Gremio 1 - Def. de Huasi 0; Trula 1 - La Loma 3; Los Amigos 0 - 9 de Julio 3 y Bº Sur 0 - Wall Mar 2. 