Se viene otra fecha importante del certamen denominado “Blanca Rosa Ramos de Sánchez”

28/04/2017 - CHOYA, Choya (C) El certamen denominado Blanca Rosa Ramos de Sánchez, que organiza la Asociación del Fútbol Amateur de Frías, tendrá mañana desde las 15 su capítulo 16ª en el estadio del Tiro Federal de la “Ciudad de la Amistad”. La programación será la que se detalla a continuación: Los Tornillos vs. Barrio Oeste; Profesor Véliz vs. Los Leones; Los Verdes de Yapeyú vs. Mercadito del Valle y El Vasco Carnes vs. Los Cuervos. Libre Autoservicio La More. La tabla de posiciones tiene a Los Verdes de Yapeyú con 31 unidades. Con idéntico puntaje, pero con menos diferencia de goles está Los Tornillos. Las estadísticas de la fecha anterior fueron Los Tornillos 4, Mercadito del Valle 3; Los Verdes de Yapeyú 4, Los Leones 0; Barrio Oeste 1, Los Cuervos 0 y Profesor Véliz 1, Autoservicio La More 1. Tuvo fecha de descanso El Vasco Carnes. 