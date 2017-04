ATRAPARÁ LA OCTAVA FECHA DEL TORNEO “MIGUEL QUETUPÍ PATIRE”, CON DUELOS VIBRANTES

28/04/2017 - CHOYA, Choya (C) Hoy y mañana habrá fútbol en las instalaciones del club Social y Deportivo Coinor al disputarse la octava fecha del campeonato denominado Miguel “Quetupi” Patire. Esto cuenta con la organización de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. La zona “A” tiene en la punta a Deportivo Choya con 15 puntos y en la B manda MyM Deportes con 19 unidades. El fixture de encuentros será a partir de las 18.30. Los juegos serán Carpintería Jara vs. Estancia El Duende; Veteranos (Frías) vs. Atlético Quirós y MyM Deportes vs. Veteranos (Icaño). Mañana desde las 13 en el mismo estadio se medirán La Casa del Plomero vs. Panificadora La Deseada; Tornería Pineda vs. Carnicería Tres Hermanos; Mercadito Fernando vs. Canarios; Deportivo Choya vs Los Amigos y Panificadora Suecia vs. La Mexicana. Resultados Los resultados del último fin de semana fueron Veteranos 2, Carnicería Tres Hermanos 0; La Mexicana 1, La Casa del Plomero 1; Mercadito Fernando 2, Panificadora La Suecia 3, Panificadora La Deseada 3, Quirós 3, Icaño 4, Los Canarios 0; Deportivo Choya 1, MyM Deportes 1. 