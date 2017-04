Social y Profesores definirán al campeón de la Copa Oro

28/04/2017 - CHOYA, Choya (C) Esta noche habrá choques definitorios en la Liga de las Instituciones de Frías, pues se conocerá el ganador de la Copa de Oro. Allí se medirán Social vs. Profesores. Sin embargo no serán el único encuentro que despertará la atención de los amantes de esta disciplina debido a que por la Copa Plata y Bronce tendrán a sus respectivos ganadores. En la primera se medirán Banco vs. Obras sanitarias y en la segunda Salud vs. Loma Negra. Todos ellos encuadrados en el torneo Claro Inter Cell. Las emociones dirán presente de las 21 en el Parque Municipal de Frías. Cabe destacar que el rubro goleador se adjudicó este logro Carlos Sequeira (Polideportivo) y el mejor arquero César Rodríguez (Social).