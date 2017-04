TARDE A PURA ACCIÓN EN LA AUTOPISTA

28/04/2017 - Esta tarde se jugará la décima primera fecha del Torneo Apertura de Fútbol que organiza el complejo La Redonda, en la autopista La Banda - Santiago. En la extensa y atractiva cartelera se destacan el encuentro que protagonizarán Cyac vs. Turbo F5, en la Zona D correspondiente a la categorías mayores de 33. La actividad comenzará a las 14, con los primeros partidos, los del segundo turno lo harán a las 15.15, la acción culminará a las 16.30, con esta programación: 14 El Team vs. La Ricardo Rojas Zona A C. Libres: Apache Jr vs. Barcelona Zona A C.Libres: Real Industria vs. Unión Ferroviaria Zona A C. Libres: Los Flores vs. La Wagner Zona C C. Libres: Los Amigos de Siempre vs. La Roma Zona C C. Libres: Picasso vs. El Cristal Zona C C. Libres: Rey de Reyes vs. Urquiza Zona C C.Libres: Resaca vs. Tigres Zona C C. Libres: Juventud FC vs. Amigos FC Zona B C. Libres: Colón FC vs. Atlanta Zona D C. Libres: El HH vs. Once Jarras Zona D C. Libres: La Dársena vs. Sportivo Tigres Zona B C.+30; La Timba vs. Sportivo Autopista Zona B C.+30; Cyac vs. Turbo F5 Zona D C.+30. 15.15 Los Chelcos vs. Galácticos Zona A C. Libres; 15.15 Parque Industrial vs. Gmail Zona C C. Libres; 15.15 El Herrero vs. Atletic PEF Zona B C. Libres; 15.15 Real Sporting vs. Aston Birra Zona B C. Libres; Desamparados vs. J22 Interz. A-C C.+30; La 86 FC vs. Club Vial Zona A C.+30; La Juntada vs. Total Zona A C.+30; Los Príncipes vs. Picantes Zona C C.+30; Terrabar vs. Vadel Zona C C.+30; Apaches vs. Cracks Interz. B-C C.+30; Del Tablón vs. Belgrano Zona B C.+30; Ingenieros Pichis vs. San Pete Burgo Zona D C.+30; Intocables vs. Real Amigos Zona D C.+30; La Banda vs. Luz y Fuerza Zona D C.+30 16.30 Primero FC vs. Tauluse Zona A C. Libres; París K vs. La 112 FC Zona C C. Libres; La Sin Rival vs. Fernández FC Zona B C. Libres; Brancalona vs. Decanos Zona D. C. Libres; Depor tivo Mishqui Mayu vs. Amigos de Fernández Zona D C. Libres; José FC vs. Heavys Zona A C.+30; La Peregrina vs. Chelala Zona A C.+30; La Terminal vs. Palau FC Zona A C.+30; La Formosa vs. Coteminas Zona C C.+30; La Unión vs. Centinelas Zona C C.+30; República del Palomar vs. Vino Con Fanta Zona C C.+30; Ascenso vs. Villa María FC Zona B C.+30; Menonitas vs. Quilmes FC Zona B C.+30; Kamikazes vs. Porve FC Zona D C+30. 17.45 Lo de Lucas vs. Cepsi Interz. A-C C. Libres; Levante vs. Guerreros Zona A C. Libres; París FC vs. Bancarios Zona A C. Libres; Rejunte vs. Shalke 04 Zona A C. Li; Meta Joda vs. La Revolución Zona C C.Libres; Belgrano FC vs. Combinado FC Interz. B-C C. Libres; Coteminas vs. Don Eulalio Zona B C. Libres; Gente de Zona vs. Extreme Insumos Zona B C. Libres; Besares vs. Amigos de Cacha Zona B C.Libres; La Soler vs. LBDV Zona B C. Libres; La 0800 FC vs. Amistad FC Zona D C. Libres; Bayer Leverkusen vs. 1 de Mayo Zona D C. Libres; Gomería el Auri vs. Sportivo Autopista Zona D C. Libres; Real Corona vs. Pibex FC Zona D C. Libres.