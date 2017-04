El Apertura JR Indumentaria continuará mañana con el octavo acto

28/04/2017 - El Campeonato Apertura denominado JR Indumentaria, proseguirá mañana con una importante cartelera donde se aguardan buenos partidos correspondientes a la fecha 8º, que organiza la Liga Fan en el predio de El Potrerito. En la misma, sobresale el duelo que protagonizará La Alvarado ante Los Pibes del Mariano, en el tercer turno de la cancha 5, donde el primero se juega una parada clave para acercarse a los líderes y continuar en la pelea. El programa completo, en el siguiente. Cancha 1: Napoli vs. La Vagancia (14.10); Sara Mañu vs. Villa las Delicias (15.30); Coesa vs. RHogar (17.10) Cancha 2: Atlas F.C. vs. La Necochea (16.30); Quilmes F.C. vs. Los 20 (17.50) Cancha 4: La 11-14 vs. Messina (14.10); Niupi vs. Bº Juramento (15.30); Mallorca vs. Pel. Nano (17.10) Cancha 5: Tar Tec vs. Warriors (13.50); Los Potreros vs. Fecha FC (15.10); Taller Tevez vs. America (16.40); Los Pibes del Mariano vs. La Alvarado Stone (17.45) Cancha 7: Newbery vs. Ferretera Pecce (14.10); Bº Sarmiento vs. Oglobo Megacotillon (15.30); Bayer Munich vs. Beltran City (17.10) Cancha 8: Cacheteao con Coca vs. La Kinchada (14.10); All Boys vs. La Andes (15.30); Los Coyotes vs. Real Madrid (17.10) Cancha 9: Los Pibes vs. Los Collados (14.10); El Puente vs. Sacachispas (15.10); Tiendas Tukys vs. Malaga (17.10)