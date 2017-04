Arranca la novena fecha del torneo denominado “Héctor Ture Santillán”

28/04/2017 - La Asociación de Futbolistas Amateurs programó para mañana la disputa de la novena fecha del Campeonato Apertura 2017 “Héctor Ture Santillán”. Los partidos del primer turno se jugarán a las 15 y los del segundo, a las 17. Éste es el programa completo: E n As o c i a c i ó n (Cancha Nº 1), Lagartos Malvinas vs. Puente Alsina y Técnicos vs. San Carlos. E n As o c i a c i ó n (Cancha Nº 2), Amigos Mona Acuña vs. Hotel Savoy y Saravah vs. San Roque. En Club Banco Pcia., Súper Colón vs. Almirante Brown y Banco Pcia. “B” vs. Organización Norcen. En Zanjón (Cancha Nº 2), Loreto Unidos vs. Sitravise - Ipvu y Zanjón vs. Expreso San Nicolás. E n S a n I s i d r o (Santa María), Mis Nietitos vs. Gremio Municipal y Villa Hortencia vs. HC Lubricantes. En Defensores de Forres, a las 17, Rabenar vs. Maestros. De acuerdo con lo confirmado por la organización, Campeones del 28 le gana puntos a Previsión. Únicamente el primer partido de cada cancha tiene una tolerancia de 30 minutos.l