El emocionante certamen “Cecilio Gandulla Díaz” regresa el domingo

28/04/2017 - El próximo domingo, el Círculo de Futbolistas Veteranos Amateurs hará disputar la quinta fecha del torneo denominado “Cecilio Gandulla Díaz”, que organiza en el marco de la categoría C55. Los encuentros arrancarán a las 9.30, con media hora de tolerancia en todos los casos. Éste es el programa completo: En Bº Jerarquizados, El Tony vs. Cuinfase. En Obras Sanitarias, Bobinados Piri vs. Gremio Municipal. En Bioquímicos, O. Deportiva vs. Abogados. En Mistol, Remises Mar del Plata vs. Eroplast. En Gremio Municipal, Independencia vs. Óptica Molinari. Libre: Casa Olga. l