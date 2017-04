Nueva cita del torneo de Honor de la Bandeña

Hoy 22:31 - La Liga Bandeña de Ex Futbolistas programó para mañana en varios escenarios la disputa de un nuevo y apasionte capítulo del Torneo de Honor 2017. Sin dudas que las emociones volverán mañana a los diferntes barrios bandeños, en donde como un clásico todos los sábados, los diferentes conjuntos de cuatro categorías se dan cita junto a sus hinchas, la mayoría familiares, para disfrutar de una jornada futbolera. Para esta ocasión, la dirigencia de la Liga Bandeña de Ex Futbolistas, programó encuentros más que interesantes, por lo que se presagian acciones como para no perdérselas. Será sin dudas un fin de semana a puro fútbol amateur, en donde los muchachos que pintan canas se reunirán para despuntar el viejo vicio. Éste es el programa. En C 34, cancha de Río Dulce: Río Dulce vs. Def. de Dany. En San José: Los Cardones vs. Argentinos del Norte. En Quilmes: Quilmes vs. Coronel Lugones. En Hual Club: Hual Club vs. La 23. En Bº C. Argentino: Bº. Central Argentino vs. Paraíso. En Pablito: Pablito FC vs. Dep. Alem. En 17 de Octubre: Transp. Yamila vs. Independencia. En Tapizados Acuña: Fénix FC vs. Belgrano. En Amp. Paraíso: Constitución FC vs. Villa Unión. En Alto Verde: Alto Verde vs. Deportivo Rincón FC. A las 16 en Produnoa Dos: Soler FC vs. La Higuera. En Ampliación Paraíso: Echeverría FC vs. San Isidro. En 25 Mayo: 25 de Mayo vs. Bº. Salido. En 17 de Octubre: La Palomas vs. Dep. Manuel Belgrano. En Zahuy FC: Zahuy FC vs. Produnoa. En Olimpia El Simbolar: River Plate vs. Irma FC. En C 40 años En categoría C 40, a las 15.30 en Palermo: Palermo vs. Los Simpson. En Olimpia El Simbolar: River Plate vs. Villa Unión. En Defensores de Vilmer: El Polear vs. D. M. Belgrano. En Zahuy FC: Zahuy FC vs. Produnoa. En 9 de Julio: San Javier vs. Independencia. En Gremio Dos: Besares vs. Villa Suaya. A las 16 en Río Dulce: San Javier vs. Independencia. A las 17 en San José: Los Cardones vs. Arg. del Norte. En Alto Verde: Alto Verde vs. Coronel Lugones. En Gremio Uno: 25 de Mayo vs. Central Norte B. En Central Norte: Central Norte vs. Bº Gorrini. En Tapizados Acuña: Defensores Los Lagos vs. Deportivo Alem. En Belgrano: Belgrano vs. Hual Club. En categoría C 45, a las 17 en 9 de Julio: Defensores 9 de Julio vs. Platense. En Matadero: Defensores Maipú vs. Chacarita. En San Isidro: San Isisdro vs. Paraíso. En Produnoa Uno: La Fraternidad. Despensa Walter. En Gremio Dos: Suom vs. San Juan. 17.10, en Irma FC: Irma FC vs. Aristóbulo del Valle.17.15 en Hual Club: Hual Club vs. Diablos Rojos. En 50 años En categoría C 50, a las 15.30 en Gremio Uno: Villa Raquel vs. Credenciales NOA. En San Fernando: Hual Club B vs. San Andrés. En Parque Municipal: Sarmiento vs. Cable Express. 15.50 en Rentas: Villa Griselda vs. Hual Club. A las 17 en Parque Municipal: Soler vs. San Isidro. En Villa Suaya: Villa Suaya vs. Cs. Avenida. En Arg. del Norte: Arg. del Norte vs. Independ. Media Flor. En Güemes: Güemes vs. Chacarita del Sud. En Aristóbulo del Valle: Aristóbulo del Valle vs. Irma FC. En Quilmes: Unión Obrera vs. El Cruce. En Avenida: Agua y Energía vs. Quilmes. En Defensores de Vilmer: El Polear vs. San Juan. En San Fernanndo: Kiosco Isa FC vs. San Isidro B. 17.30 en Rentas: Defensores Pompeya vs. Amigos Bandeños. En C 20 a las 14.30 en Rentas: Defensores de Pompeya vs. Juv. Soler. En Irma FC: Irma FC vs. Despensa Taty. En Produnoa Dos: Soler FC vs. Zugas FC. A las 15.30 en Produnoa Uno: Produnoa vs. Río Dulce. en 25 de Mayo: 25 de Mayo vs. Villa Inés. En Argentinos del Norte: Argentinos. Del Norte vs. Deportivo Alem. en San Isidro: San Isidro vs. Alianza FC. En Central Norte: Central Norte vs. Belgrano. En Coronel Lugones: Laprida FC vs. Avenida City. En Belgrano: Bº Salido vs. Ampliación 25 de Mayo. En Villa Suaya: Villa Suaya vs. Bº Independencia. 15.50 en Irma FC: Dorrego vs. Finca de Ramos.16, en El Porvenir: Deportivo Dani vs. Las Palmas. 17 en Bº Central Argentina: 12 de Octubre vs. Juv. Río Dulce.