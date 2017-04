Los Pumas ante Pablo VI se destaca en la programación del capítulo 12ª del Apertura

28/04/2017 - Cancha Mojones: Estudiantes B vs. Los Pibes de Huaico Hondo (20); Mojones vs. Los Amigos de la 18 (20); Polirrubro Aylén vs. El Gas del Estado (30). En Bº Aeropuerto: Ruta Uno vs. Diego y Martín (20); Bº Aeropuerto vs. Calle 109 (20); Los Pumas vs. Pablo VI (30). En Mal Paso: La 21 del Bº Aeropuerto vs. Fiambrería Real (20); La Banda de Memo vs. 6º Pasaje Jrs. (20); El Poli vs. Juveniles del Gas (20) En Calle 107: Árbol Solo vs. Quilmes (20); Petrolíder vs. Los Tenas (20); Carnes La Hacienda vs. Ruta Uno (30). En Morumbí Borges: 1º Pasaje vs. El Bajo de Tarapaya C.20; Los Pibes del Poli vs. Juveniles del Borges (20); Emaús vs. Los Pibes del Paseo Colón (20); Papelera El Mundo vs. Tinglados Albarracín (30). En El Fondo de Borges: La Madrid vs. Panificadora Las 3 Hermanas (20); Román vs. Villa Borges (20); El Fondo del Borges vs. Mal Paso (30). En 6º Pasaje: Los Piratas de la 109 vs. Peti (20); Juveniles del Amplación Borges vs. La 203 de Huaico Hondo (20); 6º Pasaje vs. Bº Colón (30). En San Lorenzo: Los Pibes del Pje. vs. San Marco (20); Florería Ema vs. Almafuerte (20): Stilnovo vs. El Seppse (30). En La Loma: Los Calamares Jrs. vs. Verdulería Chiki (20); Los Calamares vs. La Cochetti (30); Refrigeración Llanos vs. 7º Pasaje (30). En Vi l la Grimanesa: Los Pibes de la 18 vs. Carnes los Amigos (20); Juv. de Villa Grimanesa vs. Calle 4 (20); Carrobar Rey de Copas vs. Autonomía (30). En Autonomia: Los Millos vs. Juveniles del Paseo Colón (20); Los Pibes Descalzos vs. La Bañadera (30); La Rifa de Alberto vs. La Loma (30). En Santa Rosa: Santa Rosa Jrs. vs. Km 49 (20); El Napoli vs. Juan Felipe Ibarra (20); Santa Rosa vs. Pibes de Huaico Hondo (30). En Triángulo: San Esteban vs. Los Pibes del Pacará (20); La Perú vs. San Telmo (20); Los Peregrino vs. Pablo VI. (20). En Tarapaya: J. de Tarapaya vs. Carlitos Legui (20); Los Pacíficos vs. E. del Norte (20); Tarapaya vs. Calle 4 (20). 