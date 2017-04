La gobernadora rescató su política de ayuda a los vulnerables y de no endeudamiento

Fotos BIENVENIDA. La mandataria santiagueña arribó minutos antes de las 11, para luego firmar el libro de registro e ingresar a la sede de la Legislatura.

28/04/2017 -

Con un fuerte acento en continuar el impulso de las obra de infraestructura y garantizar los distintos servicios del Estado a la ciudadanía, la gobernadora Claudia de Zamora brindó su mensaje anual en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, destacando el equilibrio presupuestario como eje central de una gestión ordenada.

En el marco del 197º aniversario de la Autonomía Provincial, la mandataria santiagueña realizó un balance de su gestión en 2016 y detalló los principales lineamientos de lo proyectado para este año en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

En la ocasión, la Dra. Claudia de Zamora estuvo acompañada por el vicegobernador de la provincia, Emilio Neder y entre los presentes, participó de la sesión especial el senador nacional Gerardo Zamora; el jefe de Gabinete, Elías Suárez y todo su gabinete de ministros. Así como también secretarios, senadores, diputados nacionales, diputados provinciales, subsecretarios, directores, intendentes y comisionados de la provincia.

Crecer con inclusión

En la apertura de su mensaje anual resaltó estar "transitando ya el cuarto año de mi mandato, es por eso que no puedo dejar de afirmar una vez más, que mi gestión como gobernadora es la continuidad de aquella idea, que allá por el año 2005 estableció un rumbo en nuestra provincia, donde todas las decisiones y acciones emprendidas tienen siempre como prioridad los intereses santiagueños por sobre cualquier otra cuestión", recalcó al inicio.

Sin endeudamiento

En materia económica, acentuó que desde el 2005 a la fecha "tenemos una administración de ingresos prolija y controlada, sustentada en la correcta asignación del gasto, ‘desendeudada’, y con activas inversiones en infraestructura para el desarrollo", graficó.

Aseguró que a lo largo de los últimos años "pudimos avanzar con recursos propios, generando un escenario previsible, que fomenta el crecimiento de las pequeñas y medias empresas, apoyando a la actividad comercial y al turismo como generadores de empleo".

Precisó que el presupuesto en ejecución de este año, "vuelve a orientar el gasto público hacia las necesidades de los habitantes, sobre la base de un sólido y constante equilibrio financiero, porque somos una de las pocas provincias que podemos exhibir esto, sobre todo cuando vemos que en el difícil escenario económico, muchas estados provinciales no pueden cumplir sus obligaciones corrientes y están acudiendo incluso a endeudamiento externo, con lo que ello implica para su futuro", resaltó.

En este contexto, amplió que "desde hace 12 años, afrontamos todas nuestras obligaciones sin endeudarnos, y con muchísimas realizaciones que están a la vista de todos".

Servidora pública

Ahondó sobre dos aspectos que quedaron marcados desde el primer día de su gestión. "Ejercer el poder no es fácil -resaltó- y créanme que para una mujer, menos aún. Y otro aspecto que quedó marcado es la necesidad de comprender y recordarme siempre algo que nos enseñara el Papa Francisco, al expresarnos claramente: ‘Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio’.

La titular del Poder Ejecutivo provincial dijo que "a muchos de los presentes en la Legislatura, el pueblo nos ha elegido como servidores públicos, y aunque estemos en el último año de ese mandato y con legítimas disputas de un año electoral, tenemos la obligación de trabajar juntos en favor de los intereses superiores".

Así, la gobernadora ratificó la continuidad del rumbo trazado en el inicio de la gestión del Dr. Zamora, entonces gobernador en 2005. "Asi lo hice y lo seguiré haciendo cada día, con este equipo de Gobierno hasta el último día de mi gestión", indicó.

Dijo que tal compromiso "implica errores y aciertos, ocupar toda la energía de esta gestión, en aprovechar todo nuestro potencial, y con esa misma idea, seguiré poniendo en cada una de las decisiones del Estado, el desafío histórico del desarrollo provincial", enfatizó.

Por los más humildes

Al reconocer la importancia de estar al frente del Ejecutivo provincial, la Dra. Claudia de Zamora resaltó ser "consciente que no sirve de nada la política, si no se puede asumir desde la simple capacidad de ponernos en el lugar del otro, también por eso pido a Dios que nunca sea superficial lo trascendente y que para eso no nos falte la humildad en todas las acciones, ni muchos menos ese compromiso que requiere la tarea de unir, de construir, de no desamparar, sea cual sea el lugar que ocupemos".

Al cerrar su discurso, enfatizó que "en este camino de 197 años de historia que nos une, tenemos la responsabilidad de mirar el horizonte y actuar en consecuencia, como (Juan Francisco) Borges y como (Juan Felipe) Ibarra para construir también en este desafío del presente, con nuestras acciones cotidianas, la base fundamental para el futuro, para los que vendrán después de nosotros. Esa desafiante tarea de construir el futuro que nos merecemos, ese Santiago con posibilidades para todos", concluyó.