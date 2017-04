"Tenés la goma baja": alarma por una nueva modalidad de robo a conductores en los semáforos

28/04/2017 -

En las últimas semanas se viene repitiendo una situación que genera preocupación: varios automovilistas -en su mayoría mujeres- fueron blanco de una nueva modalidad de robo: los ‘falsos ayudantes’, en Tucumán. Según detalló una de las víctimas, el modus operandi de estos ‘motochorros’ consiste, básicamente, en ponerse a la par de un auto y hacerle creer al conductor, mediante señas, que el vehículo tiene una rueda baja para que detenga su marcha o baje su ventanilla. Inmediatamente después de que el ladrón logra lo propuesto -generalmente en los semáforos- aprovecha para arrebatar lo que esté a su alcance. Es un robo estilo ‘robo piraña’, según advierte el diario La Gaceta. ‘Volvía a mi casa en el auto cuando un hombre en una moto empezó a tocar insistentemente la bocina. No le di mucha importancia, pero después me di cuenta que era para mí. Iba despacio porque debía cruzar una vía y esta persona, a quien no le pude ver el rostro porque llevaba un casco, empezó a tocarme de manera desesperada nuevamente la bocina y me señalaba una rueda. Sabía que estaba bien porque el auto me avisa cuando hay algún problema, por lo que no le di importancia. Sí me empecé a asustar, pero iba tranquila. Cuando llegué a un semáforo, este mismo sujeto se puso a la par mía insistiéndome que baje la ventana. Hice marcha atrás y justo llegaron algunos vehículos; al parecer esta persona se asustó y se fue rápido’, contó la reconocida cantante y actriz Cecilia Paliza. La artista aclaró además que, tras el susto, vio al sospechoso unos metros más adelante junto a otro hombre, también en una moto, quien aparentemente ‘trabajaba’ como cómplice. Denuncias de casos similares llegaron en los últimos días al servicio de La Gaceta en WhatsApp. Al ser consultado sobre este tema, el jefe de la Unidad Regional Capital, comisario Martín Galván, le comentó a La Gaceta que todos los días reciben información de los distintos hechos, pero que sobre esa modalidad no tiene reportes. ‘Me sorprende, porque no tenemos denuncias de ese tipo. Sí recibimos de algunos hechos que se registraron en diferentes puntos de la capital, sobre todo en los semáforos que está por la Ejército e Italia, donde algunos malvivientes de la zona rompen los vidrios de los conductores y sustraen los elementos que tiene al alcance. Se puso una guardia permanente en ese lugar, como así también en los lugares considerados críticos’, contó Galván, quien agregó que ‘están monitoreando todos los semáforos para que no ocurra esto’.