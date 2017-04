Fotos "Rubén ‘La Chancha’ Alé tomó a Marita Verón por una deuda que el padre de ella tenía con él"

28/04/2017 -

En el expediente sólo aparece como JTP245. Con sus dichos, la Justicia Federal encontró elementos suficientes para sentar en el banquillo de los acusados a Rubén ‘La Chancha’, a Ángel ‘El Mono’ Alé y a María Jesús Rivero al considerarlos líderes de una asociación ilícita integrada por otras personas para lavar activos provenientes de diferentes ilícitos. Ayer no sólo ratificó sus palabras, sino que lanzó una frase que dejó helada a la sala: ‘Rubén ‘La Chancha’ Alé tomó a Marita Verón por una deuda que el padre tenía con él’, según informó La Gaceta. La declaración del hombre, que está en un programa de protección de testigos y que fue escuchado a través de una polémica teleconferencia, aportó más datos sobre ese caso. ‘La agarraron y se la llevaron a Rivero y a Daniela Milhein. Ellas se encargaron de entregarla a una persona de apellido Luna que, según tengo entendido, la llevó a España por una red de trata de personas a nivel internacional’, contó. Según JTP245, Daniel Verón, que falleció en 2010, le pidió prestado dinero a los Alé. Estos, al no poder cobrarle el dinero, comenzaron a perseguirlo. ‘Él siempre estaba en el bar El Chavo y al frente lo esperaban los cobradores para amenazarlo. Sé que ‘La Chancha’ le había dicho que se quedaría con su hija si es que no le pagaba la deuda’, indicó. El testigo involucró además en el caso a los riojanos José ‘Chenga’ Gómez y Gonzalo José Gómez y a su madre Irma de haber hecho los contactos para concretar la operación. ‘El señor Rubén sabía todo esto porque una vez más dio un sobre con $30.000 para que le pagara a Roberto Flores, abogado de los riojanos’, indicó. El caso María de los Ángeles Verón desapareció hace poco más de 15 años. Su madre Susana Trimarco siempre aseguró que había sido víctima de una red de trata de personas. El caso llegó a juicio y los Gómez y Milhein, entre otras personas, fueron condenados por su desaparición, mientras que Rivero fue absuelta. Pero nunca antes hubo una declaración tan fuerte en contra de ‘La Chancha’ y, mucho menos, que alguien haya revelado qué hicieron con Marita después de haberla secuestrado. La línea de España ya había sido analizada por la fiscal Adriana Reinoso Cuello cuando estaba investigando el caso, pero nunca se la pudo confirmar. No fue sencillo que se hablará del caso Verón en la audiencia. El fiscal Pablo Camuña le preguntó sobre el tema y los defensores se opusieron. El tribunal, integrado por Alicia Noli, Luis Eduardo Casas y Domingo Batule, se retiró a deliberar sobre la cuestión. Aceptaron el interrogante al considerar que la trata de personas y la prostitución era una de las actividades ilícitas que desarrollaban los acusados. El testigo de identidad reservada dijo que ‘La Chancha’ Alé tenía mujeres a las que las hacía ejercer la prostitución. ‘Milhein y Rivero eran las que manejan las chicas en esta provincia, Termas de Río Hondo, Catamarca y La Rioja’, declaró.