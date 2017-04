Los debutantes de la Clase 2 giraron

Fotos ACCIÓN El piloto santiagueño dijo que de a poco le va encontrando la vuelta a la conducción de su auto.

28/04/2017 -

La Clase 2 del Turismo Nacional desarrolló ayer los entrenamientos previstos para pilotos debutantes y otros que retornan a la categoría. Los autos giraron en tandas individuales en el circuito Internacional de Termas de Río Hondo, desde las 14 y hasta las 18. Cabe recordar que la actividad oficial arrancará hoy con entrenamientos libres para la gran final de la cuarta fecha prevista para este domingo.

Al finalizar los entrenamientos, algunos protagonistas expresaron sus sensaciones.

Amadís Farina de Santiago dijo: "Terminamos con el auto andando bien, yo fui de a poco agarrándole la mano. Siempre que uno para alguna carrera, después cuesta volver a hacer lo que hacía antes. Todo funcionó como esperábamos, el ritmo me gustó mucho, aunque de todos modos, mañana (por hoy), hay que volver a empezar de cero, estamos con mucha confianza. Espero que la gente nos acompañe", finalizó.

Bernardo Ortega (h) contó su experiencia: "Fui de menor a mayor. Me sentí bien con el auto. Pensaba estar más lejos en los tiempos de los pilotos con más carreras en la categoría, pero estuve cerca y eso me dio un gran envión anímico. Sé que tengo que ir de a poco, haber conocido y corrido antes en este circuito me ayudó mucho", confesó el tucumano.

Nicolás Dominici de San Luis indicó: "Ya había corrido con los Fórmula en Las Termas, pero me sigue asombrando lo difícil y entretenido que es manejar acá. Al comienzo de la tanda no le encontraba la vuelta al auto, es un manejo diferente a los Fórmula en todo sentido. Pero le fui encontrando la vuelta y pude acomodarme. Me imaginaba que iba a hacer unos tiempos de vuelta malísimos, pero no fue así, estuve dentro de la lógica para mí que es la primera vez que manejo auto con techo. Mañana (por hoy) daremos vuelta la hoja y arrancaremos de nuevo confiando en andar bien. La fecha se torna más que interesante", contó.