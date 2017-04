Bay Orp ganó el Clásico Autonomía

Fotos EVENTO. Los 1800 metros mantuvo en vilo a toda la grey burrera hasta que en los últimos metros ganó Bay Orp.

28/04/2017 -

Bay Orp, con la monta de Jesús Rosales, ganó el Clásico Autonomía Provincial de 1800 metros, en una fiesta hípica. Lo escoltaron: De Cero; Sir Melody; Port Louis; Il Albergo; Puma Punku; Critikov; Et Pour Cause; Seattle Cha Cha; Little Boy y Barrio de Luna

Lo que dejó la jornada. 1ª carrera, 500 mts. (Pozo de Vargas): 1) Dancing For Queen; 2) Lo De Federico; 3) Ziku; 4) Patry De Oro; 5) More Energy; 6) Se Marchó; 7) Seattle Redford; 8) Gabaon; 9) Caro Pero letal; 10) Venas Abiertas. 2ª, 500 (Pedro Gallo): 1) Venetian Island; 2) Mi Negro Pain; 3) Rismoney; 4) Encandilado Sen; 5) Evermotion; 6) Storm Wagly; 7) The Top Ten; 8) Risueño Cap; 11) Corte Inglés. 3ª, 400 (C. Juan Borges): 1) Román Storm; 2) Alcatraz; 3) Vientito. 4ª, 400 (Máster Race): 1) Insai; 2) Niki Lauda; 3) Ma’a Nonu; 4) Mal Parida; 5) Misteriosa; 6) Basilesco; 7) Atenea. 5ª, 1000 ( Coronel Lorenzo Lugones): 1) Indian Victory; 2) Electro Dance; 3) Abanderole; 4) Petra City; 5) Cadete Sam; 6) Storm Adorada. 6ª,1000 (Juan de Rosas): 1) Hi Gone West; 2) Flower Tag; 3) ke keres, 4) Forty Green; 5) Prima Porta; 6) Vil Demonio; 7) La Del Nilo; 8) Señor Duque. 7ª, 1200 (Francisco de Uriarte): 1) Critico Cap; 2) Damasko; 3) Ring Charly; 4) Better Than Gold; 5) Stormy Best; 6) Hi Track; 7) Candy Guz. 8ª, 1200 (Aniversario de clodomira): 1) Ganador Náutico; 2) Pure Reinado; 3) Flashpoint; 4) Grand Velour; 5) Juanete Sam; 6) Heavy Sleeper; 7) Señor Jeans; 8) Gardmontagne; 9) Tyre’y. 9ª, 1500 (Día del Animal): 1) Linbu; 2) Patani; 3) Al Mutak ; 4) Old Jacket; 5) Olivarseo. . 11ª, 1100 (David Tarchini): 1) Like The Wind; 2) Seriote Man; 3) Pure Machaco; 4) Stormy Flor; 5) Lover’s Trust; 6) Grumpy; 7) Mágico del Alba; 8) Butteler Casla; 9) Specialist. 12ª, 400 (27 de Abril de 1820): 1) Pensando en Vos; 2) Tranquilo; 3) Reina Night; 4) Principito; 5) Floreño; 6) Santideo; 7) Brumatica; 8) Che Villero; 9) Loco Chacho; 10) Místico; 11) Energy Plus; 12) Peruca. 13ª, 330 (Juan Felipe Ibarra): 1) No Se Dice; 2) Suspiro; 3) Fortunato.