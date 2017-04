"Muchas gracias señora gobernadora por la inclusión de su gestión"

Fotos GOBIERNO. Dijo que dos prioridades de la gestión son salud y educación.

28/04/2017 -

Desde la CGT local, su titular, José Gómez, resaltó la inclusión que impulsa la gobernadora Claudia de Zamora.

"Le hemos dicho muchas gracias señora gobernadora por la inclusión de su gobierno, de su gestión. Y cuando hablamos de inclusión no hablamos solamente de salario, sino hablamos de mejores condiciones laborales, mejores edificios, mayor infraestructura, mejores caminos para el desarrollo económico de nuestra provincia y en este sentido nosotros sabemos perfectamente que en nuestra primera mandataria hemos encontrado una mujer muy sensible, no solamente hacia la clase trabajadora, sino hacia la necesidad de todo el pueblo santiagueño", recalcó.

Indicó que dos de los pilares fundamentales que nombró en el discurso la gobernadora fueron salud y educación. "Sin salud ni educación no hay progreso ni bienestar en la población y por supuesto nos llena de orgullo la mención que tuvo hacia la clase trabajadora. Recuerdo hace un año, sin haber un decreto de por medio, ella se había comprometido en otorgar mejoras salariales para todos los sectores y se refirió, en ese momento, al sector docente. Yo no estoy en contra, por supuesto, yo defiendo lo legal, que en el gobierno es un decreto, pero ella se comprometió personalmente, en forma verbal, y para ella hoy el compromiso de persona está por arriba de las leyes, porque hoy escuchamos que el compromiso de hace un año ha sido cumplido, así que no hubo necesidad de firmar absolutamente nada", valoró.

"Y eso ocurre todos los días con el trabajo en la Mesa del Diálogo no solo del sector estatal, sino también del privado, así que nos honra estar en este espacio, agradecemos la posibilidad de poder discutir las políticas de gobierno y uno ve que en otros lados esto no corre y para nosotros, que parece ser algo normal, en otros lugares no llegan a entenderse que hay que gobernar y hay que discutir para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no para llevar mejoras para un pequeño sector".

"Y eso está ocurriendo en nuestro país. Lamentablemente la política económica no va emparejado de un crecimiento social ni menos laboral, pero aquí previo a un 1 de mayo, debemos destacar dos cosas: primero, la estabilidad laboral en el sector estatal, compromiso asumido verbalmente y puesto día a día en acciones y actitudes de la primera mandataria. Y en lo que es en el tema de privados, ya es un tema muy delicado, en donde salimos todos los días juntos a los gremios a salvar situaciones que a veces nos podrían traer muchísimas complicaciones. No solamente en lo económico, sino también en la falta de trabajo formal, sino también social y de seguridad", alertó.