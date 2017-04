Prosigue la fecha 9 del torneo

28/04/2017 -

Hoy continuará disputándose la novena fecha del Torneo Campeones Argentinos de Cadetes 1984, que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet.

En cancha de Lawn Tennis, el Rojiblanco recibirá a Huracán, en Premini (a las 18.45), Mini (20) y Preinfantiles (21).

La fecha se completará mañana con: 10, Colón vs. Nicolás y Newbery vs. Juventud BBC; 15, Villa Mercedes vs. Tiro Federal y Quimsa vs. Contadores, sólo en Mini y Preinfantiles.