Quieren volver a ganar para estirar la serie a quinto juego decisivo

Independiente BBC intentará dar otra muestra de carácter esta noche, cuando enfrente a Hindú de Resistencia, en el estadio Vicente Rosales de la ciudad de La Banda.

El conjunto santiagueño necesita un triunfo para estirar la serie a un quinto juego decisivo en Resistencia.

En cambio, si gana Hindú, se meterá en semifinales e Independiente finalizará su participación en el TNA.

En el tercer juego, disputado en el Ciudad, el equipo de Javier Montenegro sacó adelante un partido durísimo, con una gran actuación defensiva en el último cuarto. De todos modos, el juego se definió en el cierre, con un doble de Julián Aprea, a 4 segundos del final.

El pívot bonaerense será fundamental en el partido de esta noche, no sólo por el caudal de rebotes que captura sino también porque tiene un buen tiro corto y se combina a la perfección con el base armador Víctor Hugo Cajal.

También será importante que Bruno Ingratta mantenga el nivel del tercer juego, en el que fue una de las principales opciones en la ofensiva.

El plantel quedó con la autoestima elevada y esta noche intentará escribir otro capítulo de gloria en la historia del club.

Otras series

Esta noche continuarán las restantes series de la Conferencia Norte: 21.30, Tiro Federal de Morteros (1) vs. Unión de Santa Fe (2), San Isidro de San Francisco (1) vs. Villa Ángela Basket (2) y Villa San Martín (1) vs. Comunicaciones de Mercedes (2).