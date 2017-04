El jefe de Estado argentino denunció que "Venezuela hoy no es una democracia"

28/04/2017 -

El presidente Mauricio Macri denunció desde Estados Unidos que "Venezuela hoy no es una democracia" y afirmó que va a "seguir exigiendo elecciones" a través de los distintos organismos internacionales como ya lo hicieron "el Mercosur y la OEA" para "lograr" que ese país "vuelva a tener un gobierno democrático".

"Creo que en Venezuela no se tiene ningún respeto por los derechos humanos, eso no es una democracia, no se está respetando la independencia del Congreso, así que tenemos que seguir exigiendo elecciones, la liberación de los prisioneros", afirmó.

Al responder a una consulta durante una disertación que brindó en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington DC, el Presidente se mostró conforme en haber "logrado un acuerdo en el seno del Mercosur para expresar eso justamente" y destacó que "con la OEA también han emitido una declaración en ese sentido".

"Tenemos que seguir trabajando, a todos nos preocupa lo que está pasando en Venezuela, tenemos amigos, percibimos muchos migrantes que están desesperados tratando de encontrar un lugar para poder recuperar su vida, pero ésa no es la solución", indicó.