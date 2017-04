El Sevilla ganó con un golazo de Correa

Fotos JERARQUÍA. El argentino Joaquín Correa armó una gran jugada en el inicio del complemento y abrió el marcador.

28/04/2017 -

Sevilla, conducido por el argentino Jorge Sampaoli y con un gol de Joaquín Correa, superó ayer a Celta de Vigo, dirigido por Eduardo Berizzo, por 2-1 como local, en un partido correspondiente a 34ta. fecha de la liga de España.

El gol del ex Estudiantes de La Plata fue a los 49 minutos del primer tiempo, mientras que el francés Wissam Ben Yedder (34m. ST) le dio la victoria a los sevillanos luego del empate parcial establecido por Iago Aspas (5m. ST), de tiro penal.

Además de Correa, en el dueño de casa estuvo el defensor Nicolás Pareja (completó el partido) e ingresó el mediocampista Matías Kranevitter (42m. ST); en la visita, el central Gustavo Cabral estuvo en el once titular y recibió una tarjeta amarilla.

Con esta victoria, Sevilla suma 68 puntos, alcanza a Atlético Madrid en la clasificación, y ocupa un lugar en la zona de Pre-Champions para la próxima temporada, al tiempo que su rival tiene 44 unidades.

En el resto de la jornada, los resultados fueron los siguientes: Deportivo Alavés (DT Mauricio Pellegrino) 0-Eibar 0. Athletic Bilbao 0-Betis 0.

Los resultados de los días anteriores: Leganés 3-Las Palmas 0; Valencia (Enzo Pérez y Ezequiel Garay) 2-Real Sociedad (Gerónimo Rulli) 3; Sporting Gijón 1-Espanyol 1; Granada 0-Málaga 2; Atlético Madrid 0-Villarreal 1; Deportivo La Coruña 2-Real Madrid 6; Barcelona 7-Osasuna 1.

Posiciones: Barcelona y Real Madrid* 78 puntos; Atlético Madrid y Sevilla 68; Villarreal 60; Real Sociedad 58; Athletic Bilbao 57; Eibar 51; Espanyol 50; Alavés 45; Celta* 44; Valencia 40; Las Palmas y Málaga 39; Betis 38; La Coruña 31; Leganés 30; Gijón 24; Granada 20; Osasuna 18. * Deben un partido.

Cambio ganador

Hay veces que sale y otras que no. Sevilla igualaba 1-1 con el Celta y no podía cristalizar un triunfo pese a que a los once minutos de la segunda parte el chileno Pablo Hernández vio la roja y dejó a la visita con uno menos. Corría el minuto 31 de la segunda parte y Jorge Sampaoli mandó al delantero Ben Yedder a la cancha. El cambio le salió tan bien al DT que, apenas tres minutos más tarde llegó el 2-1 para el local por medio del francés recientemente ingresado.

Sampaoli, que ya se había desahogado tras el golazo de Joaquín Correa que abrió la cuenta, metió otro festejo con corrida y puños apretados. Los tres puntos le permitieron al equipo del oriundo de Casilda igualar al Atlético de Madrid en la tercera ubicación de la tabla.