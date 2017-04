Francisco, a la Acción Católica: "No sean más papistas que el Papa"

Fotos DIRECTO "No tomen examen de perfección cristiana porque van a estar promoviendo un fariseísmo hipócrita".

Al recibir en audiencia a miembros de la Acción Católica de todo el mundo que participan en un congreso internacional en el Vaticano, sin pelos en la lengua, Francisco les pidió no ser "más papistas que el Papa", no "clericalizar el laicado" y "popularizar más" la institución. "Agilicen los modos de incorporación. No sean aduana. No pueden ser más restrictivos que la misma Iglesia ni más papistas que el Papa. Abran las puertas, no tomen examen de perfección cristiana porque van a estar promoviendo un fariseísmo hipócrita. Hace falta misericordia activa", dijo el Papa en un discurso que pronunció en castellano, lleno de porteñismos, en el que pareció darle un tirón de orejas al grupo. La Acción Católica es una institución eclesial internacional, presente en la Argentina desde 1931 por iniciativa del episcopado argentino, en respuesta a la invitación del papa Pío XI de organizar en los distintos países esa novedosa asociación. Al principio de su discurso, Francisco agradeció por haber asumido decididamente la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el documento programático de su pontificado, "como carta magna". Pero luego sacudió al público con recomendaciones. "La Acción Católica no puede estar lejos del pueblo, sino que sale del pueblo y tiene que estar en medio del pueblo. Tienen que popularizar más la Acción Católica. Esto no es una cuestión de imagen sino de veracidad y de carisma. Tampoco es demagogia ni populismo, sino seguir los pasos del maestro que no le dio asco nada", dijo. "Una Acción Católica más popular, más encarnada, les va a traer problemas, porque van a querer formar parte de la institución personas que aparentemente no están en condiciones: familias en las que los padres no están casados por la iglesia, hombres y mujeres con un pasado o presente difícil", advirtió.