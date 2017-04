Convocan a participar del programa de artes visuales "En frecuencia"

Fotos EN EL NOA. Seleccionarán hasta 30 artistas de la región para que participen con sus obras de una muestra itinerante.

El Consejo Regional Norte Cultura y la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santiago del Estero, convocan a participar de "En frecuencia" Programa de Artes Visuales Norte Cultura, que propone un nuevo espacio de diálogo y expositivo para artistas visuales de la región. El mismo está destinado a artistas visuales de entre 18 y 45 años de Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán y las inscripciones se realizan en línea del 2 al 10 de mayo.

El programa prevé seleccionar hasta 30 artistas del NOA para que participen, con sus obras, de una muestra itinerante que recorrerá las seis provincias de la región desde junio y hasta enero de 2018; además de la inclusión de los artistas en dos encuentros de reflexión sobre la escena artística del NOA.

Los interesados deben presentar una obra bidimensional inédita, de temática libre, que se enmarque en cualquiera de las expresiones y lenguajes contemporáneos (pintura, fotografía, grabado, dibujo, instalación o nuevos soportes).

La postulación al Programa Artes Visuales Norte Cultura "En frecuencia" será a través del envío de una carpeta de presentación al correo electrónico nor [email protected] .com, la que debe contener currículum del artista, imagen de su DNI, imágenes (un máximo de tres) de la obra participante, memoria conceptual y memoria descriptiva con las especificaciones de medidas, técnica, materiales, sistema de montaje, etc.

La selección estará a cargo de un jurado que será nominado por el Consejo Regional Norte Cultura, que seleccionará hasta 30 obras y comunicará a los seleccionados entre el 18 y 19 de mayo de 2017.