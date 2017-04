Fotos Luisa Albinoni, figura del nuevo "Polémica en el bar"

Aquel brote de furia en un móvil de Crónica TV tras un violento robo sufrido en su casa de Tortuguitas, coronado por un "Perdón... ¡pero me tienen las bo... llenas!", no logró el efecto deseado por Luisa Albinoni: que se hiciera justicia. Pero con el tiempo la balanza se equilibró.

"Y hoy tengo que agradecer que me hayan robado...", le dijo la actriz a Teleshow.

Sucede que después del estallido en ese video que se terminó viralizando, Luisa adquirió una popularidad inesperada: "Empezaron a consumirme los jóvenes, que no me conocían de mi etapa anterior".

Y desde entonces, no paró de trabajar. Al punto que este 8 de mayo será de la partida en el regreso de "Polémica en el bar", por la pantalla de América. ¿Su personaje? "Seré una vecina quejosa", adelanta la actriz.

"Es como un guiño: va a tener bastante de eso, de lo que proclamaba en el video. En ‘Polémica’ vendré a quejarme de los problemas cotidianos, del día a día, porque además es un programa en vivo", afirmó Albinoni.

La actriz, en estos días terminará de definir su caracterización con los guionistas del programa.

"Aquella vez me calenté mal, me ‘enchinché’, pero me convirtió en una figura mediática. Aunque si bien lo tomé con humor, es algo que me pasó en la vida real".

Desde el 8 de mayo la actriz irá a un bar donde la mesa estará comandada por Mariano Iúdica, acompañado de "Chiche" Gelblung, Florencia De la Ve, "Pachu" Peña y Diego Brancatelli, entre otras figuras convocadas por el productor Gustavo Sofovich.

Se trata de un programa con mucha historia. "Y esa es una presión porque como artista hay que exigirse para estar a la altura de las circunstancias, y de esos grandes como Fidel Pintos y Jorge Porcel, a quienes yo veía cuando iba a la escuela", recordó Luisa, quien fuera una figura destacada de otro progama emblemático: "La Peluquería de Don Mateo".

"Ahora intentaremos hacer reír nosotros porque la gente necesita mucho del humor en estos días. A la tele le falta eso, le falta humor". Esa fórmula -provocar una sonrisa- también la puso en práctica en el verano de Mar del Plata con "Caprichos".

"Fue una temporada dura pero que resultó porque nos acomodamos a las circunstancias. E hicimos un éxito", dijo. Albinoni viene trabajando de manera ininterrumpida desde hace siete años, cuando fue convocada por José María Muscari para una de sus obras.