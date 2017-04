Fotos Karina Jelinek mandó al frente a Benjamín Vicuña: "Es un atrevido, un mirón"

Benjamín Vicuña siempre tuvo fama de mujeriego. Su imagen de "depredador" aumentó cuando "Pampita" contó públicamente que lo había encontrado teniendo sexo con la "China" Suárez en un motorhome durante la filmación de la película El hilo rojo.

Ahora, Karina Jelinek realizó sorpresivas declaraciones sobre el popular actor chileno.

En el programa "La jaula de la moda" que se emite por Magazine, la modelo declaró: "Él es un mirón, igual. Me ha mirado un montón de veces".

Luego, relató un episodio que vivió durante unas vacaciones en Miami cuando se cruzó con Vicuña y Suárez: "Una vez me lo encontré desayunando en el hotel Faena (Miami). Yo estaba con mi amiga Majo. Y él se daba vuelta parar mirar, y mi amiga me decía ‘qué te tiene que mirar si está con la novia’.

"Es un atrevido... Nosotros tomábamos agua de coco y él miraba. Y la China no hacía nada, ignoraba la situación", aseguró Jelinek sobre el protagonista de la película "Los padecientes" en el ciclo sobre moda que conduce Horacio Cabak.

Recientemente, la bella morocha contó que se separó de Alberto Albi Czernikowski tras cuatro meses de relación.

"Nos dimos cuenta de que no somos compatibles. Más allá de la buena relación que teníamos y de la química que hubo desde el primer momento, a él no le gustaba mi mundo y a mí no me caía bien la política".