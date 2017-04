La mujer de Ulises aseguró que la droga separó a la pareja

28/04/2017 -

La esposa de Ulises Bueno, Melisa Ferraris, sostuvo que el millonario asalto a la casa que compartía con el cuartetero fue un "autorrobo", y acusó al entorno de acercarle droga y de querer separarlos. "Fue un autorrobo para limpiarme del medio y quedarse con la plata. Porque yo era la pelo... que le decía no te drogues, te están haciendo cosas, abrí los ojos, sacá a este pelo... del lado tuyo que te están haciendo mal", dijo Melisa en "Intrusos".

"A mí me costó salir de la droga y se puede. Él me decía que me amaba, que iba a dejar de hacer lo que hacía no sé si con ganas de dejar de cantar, pero sí bajar un cambio. Yo me pregunto: ¿Se habrá enterado alguien más que quería dejar y me la dieron?".

Apuntó al entorno

La mujer indicó que la misma gente que rodeaba a Rodrigo Bueno, ya fallecido, es la que está cerca de Ulises y teme que termine como su hermano.

"El día anterior al robo estuvimos juntos en casa, cumplimos meses de casados, me enteré por televisión que Ulises me había denunciado. No me daba mucha bola, estaba medio en otra, frío. Mucha droga. Es amoroso pero cuando está bajo la droga es lo opuesto. No le podés decir nada", resaltó Melisa en su entrevista con el equipo periodístico de Jorge Rial.

Bolsas de drogas

Respecto de la droga que se encontró en un colectivo que transportaba a los músicos de la banda en La Rioja, Melisa dijo: "No encontraron tan poco, era impresionante como tiraban las bolsas por la ventana".