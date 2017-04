Melisa y Ulises se dijeron de todo

-

Ulises y Melisa llevaban seis años juntos. A partir del robo todo estalló entre ellos, incluso el escándalo. Como ayer, cuando los dos hablaron por primera vez desde el robo. La curiosidad: lo hicieron en el programa Intrusos; ella desde el estudio, y él vía telefónica. "Yo no dije que vos eras (la ladrona)", expresó Bueno. "Sí, lo dijiste. Vos me pusiste como principal sospechosa", retrucó Ferraris. "¿Por qué te ponés tan mal, si no tuviste nada que ver?". "¡Por eso mismo!. Pero si a todos nos están investigando", argumentó el hermano de El Potro Rodrigo Bueno.

Bueno, en su diálogo con Rial, reconoció haberla golpeado. "Sí, le levanté la mano, pero después de que ella me pegara dos trompadas en la cara a mí, primero -esbozó el cantante-. Tampoco voy a dejar que abusen de mí. Me pateó la nariz y me pateó la oreja". "Ay, es muy fuerteà’, suspiró la mujer, quien sostiene que hay una filmación de ese incidente. Ulises lo reconoció: "Sí, yo estaba grabando porque ella estaba loca".