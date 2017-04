"La Niña Loly" habría engañado a Rial con Bueno

-

Ulises Bueno habría tenido un affaire con Mariana Antoniale. Así lo aseguró la ex pareja del cuartetero en una entrevista que dio en Intrusos. Melisa Ferraris le dijo en la cara a Jorge Rial que entre sus ex parejas habría pasado algo. "Me enteré que casi somos socios, Jorge... Entonces le planteé a Ulises ‘¿es verdad que me hiciste esto?’. ‘No, yo jamás te haría eso’, me contestó".

Rial recogió el guante y siguió: ‘Lo voy a pasar en limpio. Ulises tuvo una relación con Mariana Antoniale. Más que socios, en el ambiente se dice ‘cuñados’".