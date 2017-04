Un escándalo que crece en el entorno del cuartetero

-

Melisa Ferraris hizo duras declaraciones contra el cantante cuartetero y ahora del entorno del hermano de Rodrigo respondieron. Ulises Bueno la acusó de ladrona, ella dijo que él era drogadicto y ahora se vino la contraofensiva. El representante del cantante, Marcos Farías, habló con Primicias Ya. "No sé la opinión de Ulises porque él se encuentra en General Pico, La Pampa. Por mi parte no voy a hablar de ella (Melisa). Ellos están en un proceso de separación, no están bien. Que te digan los protagonistas cómo se encuentran pero sí lo del robo influyó, pero no quiero dar una opinión sobre esto", precisó. Sobre el consumo de drogas que sostuvo Ferraris, el manager admitió: "Ulises en su momento confesó que había consumido drogas, que salió de eso con tratamiento. Estaba yendo al psiquiatra. No sé reconocer si ha tomado o no, pero él ha hecho todos los esfuerzos por no tomar".