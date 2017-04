Charlotte Caniggia vendrá a Santiago sin Loan y con un renovado look

-

Luego de concluir la temporada en Carlos Paz con la obra "Abracadabra" y de protagonizar sendos escándalos con su hermano Alexander y su exnovio, Loan, Charlotte Caniggia llegará a Santiago este domingo 30. Lo hará para realizar una presentación en un boliche ubicado sobre la autopista Juan Perón. Así lo confirmó a EL LIBERAL Marcelo "Chino" Bravo, responsable del arribo, por primera vez, a la "Madre de Ciudades" de la hija de Claudio Caniggia. Tras un mes y medio alejada de la Argentina (estuvo entre Roma y Marbella), la hija de Mariana Nannis regresó para unos compromisos con un renovado look: lució su nuevo cabello platinado y totalmente ajena a su ruidosa relación con el cantante. Charlotte confirmó la separación de Loan, ratificando que la oposición familiar fue un factor clave: "Es complicado tener a tu familia en contra", aseguró. La joven aclaró que no fue víctima de episodios de violencia, negando así las versiones de Alexander, quien siempre sostuvo que su hermana fue maltratada por Loan en reiteradas oportunidades. Así las cosas, y luego de muchas especulaciones por su intempestiva partida del país, Charlotte volvió recargada y sin la necesidad de reencontrarse con su ex.