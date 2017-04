El padre de Araceli reconoció el cuerpo: “Es mi hija"

Fotos Ricardo Fulles, en diálogo con la prensa.

28/04/2017 -

BUENOS AIRES.- Finalmente el padre de Araceli Fulles, Ricardo Fulles, reconoció el cuerpo encontrado en José León Suárez y confirmó que pertenece a su hija. "Confirmado, es el cuerpo de Araceli; lo reconocimos nosotros en la morgue", señaló Fulles.



Antes del reconocimiento, Ricardo Fulles se había reunido con la fiscal Graciela López Pereyra, quien lleva la investigación del femicidio y la había acusado de "no saber dónde está parada".

Te recomendamos: Quién es "Darío", el prófugo dueño de la casa donde apareció Araceli

"Decir algo ahora sería muy imprudente de mi parte porque hablo desde el dolor. Muchas cosas se hicieron mal, esto no termina acá. La fiscal no tiene idea de nada y nunca la tuvo. No se hizo lo que se tenía que hacer de entrada, desde el comienzo nos dejaron solos", agregó el padre de Araceli.

Ricardo Fulles se había quejado antes del reconocimiento de que "la fiscal nunca hizo nada" por hallar a su hija.



"Después de que vea el cadáver y vea los informes, ahí podremos decir algo", había anticipado.