Fotos El dólar subió 7 centavos en abril a $ 15,74.

28/04/2017 -

El anuncio del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, sobre que la entidad acelerará las compras de divisas con el objetivo de acumular reserva fue lo más destacado durante este mes e influyó para que el dólar terminara abril con signo positivo, tras dos meses de cierre en baja: avanzó siete centavos en abril a $ 15,74 pese a que este viernes retrocedió dos centavos en casas de cambios y bancos de la city porteña.



El avance mensual se produjo como reacción a la meta del BCRA de sumar reservas que fue anunciada un día antes.



"Nos proponemos un objetivo más agresivo en la acumulación de reservas que el que tuvimos en el último año", esbozó el titular de la autoridad monetaria", destacó el titular del BCRA. Su efecto se sintió sobre todo el miércoles 19 cuando tras las declaraciones de Sturzenegger el tipo de cambio saltó 16 centavos a $ 15,72

Sin embargo, esta suba fue limitada por la decisión de la autoridad monetaria de subir la tasa de Lebac en dos puntos porcentuales, de 22,25% al 24,25% también en la tercera semana del mes. De esta manera, el retorno de las letras en pesos del BCRA aumentó en 200 puntos básicos con relación a la licitación de marzo.

La estabilidad de fuerza -anuncio de compras de reservas y aumento de tasas- se hizo palpable en el Mercado Único y Libre de Cambio, donde la divisa cerró el mes prácticamente estable a $ 15,42 luego de retroceder cuatro centavos este viernes.

Durante la jornada, la divisa operó muy lateralizada en una rueda con importante volumen de negocios y con una escasa fluctuación debido al impacto del cierre de mes. La necesidad de coberturas prevaleció durante el primer tramo sosteniendo los valores del dólar en un nivel discretamente superior al alcanzado en la víspera. Sin embargo, los precios retrocedieron levemente en la segunda mitad de la sesión con un leve reacomodamiento que reflejó una menor necesidad de divisas.

Los precios más altos se anotaron a poco de comenzada la fecha cuando importantes órdenes de compra impulsaron una pequeña suba de la cotización que los llevó a tocar los $ 15,465 por unidad. El fuerte volumen negociado en ese segmento del mercado sostuvo en un rango algo más elevados los valores hasta que la oferta diluyó la presión compradora. La baja originada en mayores ingresos y en una menor necesidad de cobertura permitió que el tipo de cambio tocara los mínimos del día al operarse en $ 15,415 en la última hora de operaciones.

"La última rueda de abril no reflejó una variación significativa del precio del dólar que a pesar de los movimientos de los últimos días apenas pudo experimentar un mínimo avance respecto del mes anterior. La recuperación de los precios de la divisa luce muy lenta y no logra volver a los niveles de diciembre pasado, reflejando hasta ahora una evolución negativa que no estaba prevista por los analistas del mercado", destacó el analista Gustavo Quintana.

Por su parte, el dólar blue avanzó un centavo a $ 15,99 en el mes tras retroceder cuatro centavos en esta última jornada, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.



A su vez, el "contado con liqui" baja ocho centavos centavos a $ 15,40 y el dólar "Bolsa" desciende dos centavos a $ 15,44.