Corea del Norte disparó otro misil balístico

Fotos Corea del Norte disparó otro mísil balístico.

28/04/2017 -

En medio de la fuerte tensión en la península, Corea del Norte lanzó este viernes un nuevo misil balístico, desafiando una vez más las advertencias de Estados Unidos y las potencias occidentales.



Sin embargo, la prueba no tuvo éxito, según la agencia de noticias surcoreana YonhapNews.

"Corea del Norte disparó un misil no identificado desde un sitio cercano a Pyongyang", indicó el jefe de Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur en un comunicado.



De acuerdo con lo reportado por un funcionario norteamericano, el misil cayó en el Mar de Japón, también conocido como el Mar del Este.

Detalló, además, que voló unos 30 o 40 kilómetros antes de aterrizar en el agua, y se estima que puede tratarse de un proyectil de alcance medio llamado KN-17.

La actividad nuclear tiene lugar en momentos en que es inminente el arribo del portaaviones USS Carl Vinson a la península, mientras el régimen de Kim Jong-un amenaza con destruirlo.

Ya China, a la que Donald Trump ha encargado resolver la tensión, advirtió que el país comunista está cerca de cruzar "un punto de no retorno", mientras que el presidente norteamericano no descartó este viernes la idea de iniciar un "gran, gran conflicto" con Corea del Norte si no limita su programa nuclear.