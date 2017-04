FÚNEBRES | 29 de Abril de 2017

29/04/2017 -

Fallecimientos

29/4/17

- Manuel Cuevas

- Olga Adela Rodríguez

- Luis Humberto Lasca (Fernández)

- Rubén Humberto Roldán

- Raúl Octavio Burgos

- Olegaria Rojas (Loreto)

- Miguel Orlando Díaz

- Ángel Javier Cordero (Forres)

- Rubén Argentino López

- Martina Corbalán (Forres)

- Luis Eduardo Chávez

- Mabel del Valle Cejas

- Roberto Ledesma

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BURGOS, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Sus hijos Milton, Analia, Melisa, Facundo, Larissa, Celene, Leandro y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio Los Flores. Cobertura OBRA SOCIAL MUNICIPAL. Servicio realizado por COCHERIA NORTE S.A. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CEJAS, MABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. Su esposo José A. Ruiz y sus hijos Yonatan, Emanuel, Rocío y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Parque de la Paz. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CEJAS, MABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|.

Señor dale el descanso meterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Directivos, Docentes, Ordenanza, Comunidad Educativa del Jardin Nº 150 Sector "C" Colonia el Simbolar participan su fallecimiento y ruegan oraciones een su memoria.

CEJAS, MABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|.

Sisadoc (sindicato Santiagueño de Docentes), participan con dolor el fallecimiento de su afiliada.

CEJAS, MABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. La Directora Prof. Norma Díaz, el ex Director Prof. Miguel A. Lazarte, Docentes, Pers. de Maestranza, Comisiones Subsidiarias, Alumnos y Padres de la Escuela Nº 1161 del Sector " C " de Colonia el Simbolar, participan con profundo dolor el fallecimiento de la docente de 4to. Grado. Elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, LUI EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Sus hermanos Mirta, Juliana, Coco, Ramón, Dante, Ana, sobrinos Elsa, Alicia, Eduardo, Gustavo, Rita, Gimena, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhum. a las 9 en el cement. Jardín del Sol, casa de duelo E. Arg. 55 Bº Pque. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CONCHA, HUGO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|.

Compañeras y amigas de la Escuela Nº 1172 Juan Felipe Ibarra del turno mañana acompañan a Alejandra en este momento de dolor por la pérdida de su Señor Padre. Elevan oraciones en su memoria.

CONCHA, HUGO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|.

Personal Directivo, Docentes, de Maestranza, Alumnos y Padres de la Escuela Nº 1172 Juan F. Ibarra, del Bº Ampliación Parque Industrial de la Ciudad de la Banda, participan con dolor el fallecimiento del padre de la docente Ramona Alejandra concha. Ruegan oraciones en su memoria.

CUEVAS, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa Ana, sus hijos Mirta Esther, Mabel Alicia, Juan Manuel y Marta Isabel, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y su hermana Elida participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MIGUEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. Sus hijos Fernando, Miguel, Cecilia, Pablo, Nicolás, Matilde, Martin, Rita, h. políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores. Cobertura OBRA SOCIAL MUNICIPAL. Servicio realizado por COCHERIA NORTE S.A. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nassif Saber, sus hijos Silvina; Fernando y Germán, sus hijos políticos, acompañan a su querida familia en este momento de dolor.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Siempre te recordaremos por tu humildad y sencillez. Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos, Víctor y Luciano y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento difícil.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Francisco E. Cerro y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Jorge y Maria Elizabeth y flia., acompañan espiritualmente en este momento de dolor a su querida flia., y ruegan al Señor darles cristina resignación.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. "Que los ángeles acompañen con su amorosa luz, su camino de vuelta a Casa". Zuny Filas y su hija Gabriela Filas desean consuelo para sus seres queridos.

LEDESMA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su esposa Lidia, sus hijos Mariela, Adriana, Claudia, Lorena, Tetu, su hna Lidia, su hno político, sobrinos , nietos y demás familiares. sus restos serán inhumados 16 hs. en el cementerio parque de la paz. Cobertura iosep. Servicio realizado por COMPLEJO VELATORIO PARQUE S.A. P.P. OLAECHEA 649 - TEL. 4219787.

LÓPEZ, RUBÉN ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Sus hijos Luis, Darío, Elda, Rosa, Susana, h. políticos Cristina, Nely, Luis, nietos Emanuel, Pamela, Mariano, Darío, Rodrigo, Iván y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio Los Flores. Cobertura IOSEP. Servicio realizado por COCHERIA NORTE S.A. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Nunca morirás en nuestros corazones porque eres eterna en las acciones que realizaste y por las cuales te recordaremos con cariño. Tus nietas Cynthia, Mélanie, Micaela, Sofía y Milena. Sus hijos y sus nietas participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Pedro L. Gallo sv. nº 2 y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio El Descanso.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su hijo Marcelo Rodríguez y su hija pol. Branda Sánchez participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio El Descanso. C duelo P L Gallo 340 (SV) CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ, OLGA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Marta Teresita Serrano de Carbonel y sus hijos Jaime, María Marta y María Laura participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y vecina de toda la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su hijo Ariel, su nuera María; sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque El Descanso.

ROLDÁN, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Sus hermanas Carlota, Fina y Ada Roldán participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque El Descanso.

ROLDÁN, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su hermana Fina Roldán y su sobrina Vicky Coria participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su hermana política Carmen de Roldán y sus sobrinos Juan, Franco, Alejandro, Gabriela, Ramiro, Gisela, Gonzalo, Victoria y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque El Descanso.

ROLDÁN, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su prima Elsa Rosa Otrera, su sobrino Tomás participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque El Descanso.

ROLDÁN, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. María Mercedes Stulberg y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (Llamil) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Gabriela Ortiz y Emilio Nazar acompañan en este momento a sus familiares y amigos.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. La promoción 1956 de la Esc. Normal Manuel Belgrano, participa con dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra compañera y amiga Elena Quico Uliana. Ruega oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORDERO DE NÚNEZ, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/04|. "El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes prados me hace descansar y donde brota agua fresca me conduce. Mi mansión será la Casa del Señor por largo, largo tiempo". Su esposo Francisco, sus hijos Javier y Pablo, sus sobrinos Martín y Carolina Ferrou, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano. Con motivo de cumplirse 13 años de su partida a la Casa del Señor.

DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/16|. Su esposa Ema, sus hijos Vivi, Mauro, sus nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará el domingo a las 20.30 en Pquia. San José del Bº Belgrano.

DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/16|. Su hermana Mary, sus hijos, hijos políticos, nietos y bsinietos invitan a la misa que se oficiará el domingo a las 20.30 en Pquia. San José del Bº Belgrano.

MEDINA, HUMBERTO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/16|. Su amada compañera Adriana y su hija Claudia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

SOSA DE PAZ, ALBA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/16|. Su madre política Petrona de Paz, sus cuñados Elisa, Mario y Pocho invitan a la misa hoy a las 20.30 jhs en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse 1 año de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BARRIONUEVO, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Kdo Roberto al cumplir 3 meses de tu fallecimiento, cuando la vida te separa de un ser querido el recuerdo de sus sonrisas es la mejor manera de seguir adelante, tu esposa Betty, su hijo Gonzalo, invitan a la misa de hoy a las 20:00hs en la iglesia La Salette Barrio Quilmes La Banda.

GODINO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció 29/4/14|. Ya pasaron 3 años de tu partida aun sigues y seguirás por siempre en lo más profundo de nuestros corazones. En cada momento importante de nuestras vidas, sea buenas o malas allí esta y estarás. Que brille para ti la luz que no tiene fin y que tu luz nos acompañe hasta el final. Su esposa y sus hijos invitan a la misa que se realizara en el dia de hoy en la Iglesia Santiago Apostol a las 20:00hs al cumplirse 3 años de su fallecimiento.

GRAMAJO, REINA ESMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Sus hermanas Alba, Luz, Nilda, sobrinos, sobrinos politicos, su hijo Marcelo y flia, invitan a la misa en el dia de hoy a las 20:00 hs en la Iglesia Sgo Apostol con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORBALÁN, MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Sus hijos Julio, Marcelo, Blanca, Teresa, Carlos, Selva, Nora, Carmen, Ana, Silvia, h. pol., nietos y bisnietos part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 11.30 en el cement. de Forres cd. Av. 8 de Sept., Bº I. Malvinas Forres. Serv. Unión Ferroviaria - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORDERO, ÁNGEL JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su mamá Maria Cordero, sus hnos. María, Carlos, Cristian, Alejandra, hnos. políticos Adolfo, Yohana, sus sobrina Aylen, su abuela Celmira, sus tíos Diego, Marcela, Reina. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio de Forres. Servicio realizado por COCHERIA NORTE S.A. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

DE MARCO, OSVALDO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/17|. Mariángeles Karina Rafael y sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DOLORES, SEGUNDO AGUEDO (q.e.p.d) Falleció 26/4/17|. La comunidad educativa de la escuela Normal Superior República del Ecuador participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente del Departamento de Aplicación (Primario) de esta institución, Prof. María Luisa Dolores de Ávila "Que el Señor lo reciba en su reino con infinita bondad". Ruegan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin. Pronta resignación a su familia.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su esposa Doris Huamaní Cueva, sus hijos Luis, Germán, Jose Darío, Joaquín, Ricardo, korin, h. políticos, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio cristo redentor (Fernández). Servicio realizado por COCHERIA NORTE S.A. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. "Que el Señor sea misericordioso y le brinde la paz eterna". Sus hijos Luis, Germán, José, Joaquín y Ricardo Lasca y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. "Solo en Dios encuentro el descanso y de él, viene mi salvación". Luis Humberto Lasca (h), su esposa Silvia sus nietos: Ignacio, Virginia, Luciana y Giualiana participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Su amigo de siempre Luis Alberto (Lucho) Fernández y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Carlos Enrique Martinez y familia, participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Walter Molinari, Javier Cortes, Juan Roberto Parra, Marcos Quinteros, Adrian Roberto Kairuz, Francisco Morales, Jorge Cisneros, José Manuel Navarro y Gustavo Villalba participan su falle cimiento y acompaña a la familia en estos de momentos de dolor.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. José Ricardo, Roberto y René Bautista Colombo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Roberto Chelala y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Joaquin Lasca, se ruegan oracion en su memoria.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Empleados de la firma Roberto Chelala participan con prfundo dolor el fallecimiento del Padre de Joaquin Lasca.

MERINO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. La Comisión Directiva de la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y socio fundador de la entidad, Acompañan a su familia con el más cálido sentimiento.Quimilí.

ROJAS, OLEGARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Sus hijos Silvana, Facundo, h. políticos Wence, Maria, nietos, bisnietos, tataranietos, hnos. y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en el cementerio de Burra Huañuna- dpto. LORETO. Servicio realizado por COCHERIA NORTE S.A. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.