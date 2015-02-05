CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Abril de 2017

A LAS 22.15 CASO CERRADO, SIN CENSURA

29/04/2017 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.30 CINE. VAQUERAS Y ÁNGELES

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

15.45 FÚTBOL AFA. GIMNASIA DE LA PLATA - SAN LORENZO

18.00 CASADOS CON HIJOS

19.45 FÚTBOL AFA. TÉMPERLEY - RACING CLUB

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CASO CERRADO, SIN CENSURA

01.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 DR. HOUSE

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

15.00 ALERTA COBRA

15.45 HURACÁN VS. NEWELL’S OLD BOYS

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

12.30 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

16.00 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

22.30 LAS HERMANAS BOLENA

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 DIVINA

13.00 CINE TRECE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

01.00 NOCHES FASHION TV

CANAL14

11.00 EL CLÁSICO FEDERAL “A” MITRE VS. GIMNASIA (S)

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 JAVI Y EL CLUB DEL ARBOL - CAP. DARK

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

14.00 SANTIAGO TV

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

07.45 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.58 GREMLINS

10.03 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES

11.47 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO

13.39 K-NINO. LA LEYENDA DEL ORO PERDIDO

15.29 60 SEGUNDOS

17.47 LA BATALLA DE RIDDICK

20.13 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

22.00 LA DAMA DE NEGRO II. EL ÁNGEL DE LA MUERTE

23.59 GAME OF THRONES 03 EPS

TCM

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.00 NO NOS DEJES COLGADAS

09.55 LENNY KRAVITZ. UNIVERSAL LOVE TOUR

10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.30 LA NIÑERA

11.00 ALF

11.30 ALF

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

14.35 CUANDO HOLLYWOOD BAILA

16.25 TERRENO SALVAJE

18.30 ARMA MORTAL 4

21.00 EL ÚLTIMO SAMURAI

23.55 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2

TNT

06.00 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO

07.25 UN ARGENTINO EN NUEVA YORK

08.57 KARATE KID 2

11.06 ENTRENANDO A PAPÁ

13.19 LA ROCA

15.53 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

18.24 RÁPIDOS Y FURIOSOS

20.25 DINOSAURIO

22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

23.42 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

01.24 DESPEDIDA DE SOLTERA

SPACE

07.30 PIRATAS DEL CARIBE. EN EL FIN DEL MUNDO

10.38 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN

13.23 EL LLANERO SOLITARIO

16.20 PIRATAS DEL CARIBE. EN EL FIN DEL MUNDO

19.32 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL

22.00 EL CONJURO

SONY

07.00 SEINFELD

07.30 SEINFELD

08.00 SEINFELD

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 MELISSA AND JOEY

10.30 MELISSA AND JOEY

11.00 WTA PORSCHE TENNIS GRAND PRIX

13.30 WTA PORSCHE TENNIS GRAND PRIX

15.00 WTA ABIERTO MONTERREY AFIRME

17.00 WTA ABIERTO MONTERREY AFIRME

19.00 LOBO ADOLESCENTE

20.00 LOBO ADOLESCENTE

21.00 LOBO ADOLESCENTE

22.00 PUNTOS DE VISTA


A DONDE IR

LOS FALCIONI

GRILLA PUB

(INDEPENDENCIA 437)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23.30, CICLO DE ROCK CON SAPERE AUDE.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+HOY, A LAS 00.30, MOCHO BLUES Y LUPE CARDOZO.

+DOMINGO 30, A LAS 22.30, GRAN PEÑA FOLCLÓRICA CON JULIÁN MIGUELES Y SU CONJUNTO. INVITADOS: CARABAJAL-CÁCERES.

LOS CARDALES

(SALTA Y COSTANERA)

+DOMINGO 30, A PARTIR DEL MEDIODÍA, LOS KIJANOS, LOS ALFILES CELEBRANDO SUS 42 AÑOS CON LA MÚSICA, “SENTIR CRIOLLO”, CARLOS ROLDÁN, “MISQUI SIMI”, “SALITRAL”, “SONKOY BANDEÑO”, Y ARTISTAS INVITADOS.

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO-LA BANDA)

+SÁBADO 6 DE MAYO, FIESTA RETRO, EN ESPACIO RENOVADO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 5 DE MAYO, A LAS 19, PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN “PAY ABUELO”, SU ESPECTÁCULO FAMILIAR.

+VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.

+ DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.

CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

29/04 -14:00 (Cast) 16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Cast) 01:15 (Cast)

JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

29/04 - 30/04 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:10 (Cast)

MÍO O DE NADIE (2D):

SUSPENSO, (+ 16 años)

29/04 21:45 (Subt) 00:00 (Subt)

LOS PADECIENTES (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 16 años)

29/04 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast) 00:40 (Cast)

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

29/04 - 30/04 15:30 (Cast) 17:50 (Cast)

LA MORGUE (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 03/05 -20:00 (Subt)

PERSONAL SHOPPER 2D

FANTASÍA, DRAMA (13 años)

29/04 -22:00 (Subt) 00:20 (Subt)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

29/04 -30/04 14:30 (Cast) 16:30 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

29/041 8:30 (Cast) 21:30 (Subt) 00:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LA BELLA Y LA BESTIA ATP CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)

CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)

LOS PADECIENTES

16 AÑOS ESTRENO C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:20 -22:50- (TODOS LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:40- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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