CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Abril de 2017
A LAS 22.15 CASO CERRADO, SIN CENSURA
Por El Liberal
29/04/2017 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
12.30 CINE. VAQUERAS Y ÁNGELES
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
15.45 FÚTBOL AFA. GIMNASIA DE LA PLATA - SAN LORENZO
18.00 CASADOS CON HIJOS
19.45 FÚTBOL AFA. TÉMPERLEY - RACING CLUB
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 CASO CERRADO, SIN CENSURA
01.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 DR. HOUSE
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
15.00 ALERTA COBRA
15.45 HURACÁN VS. NEWELL’S OLD BOYS
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
12.30 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
16.00 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
22.30 LAS HERMANAS BOLENA
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 DIVINA
13.00 CINE TRECE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
01.00 NOCHES FASHION TV
CANAL14
11.00 EL CLÁSICO FEDERAL “A” MITRE VS. GIMNASIA (S)
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 JAVI Y EL CLUB DEL ARBOL - CAP. DARK
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.00 SANTIAGO TV
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
07.45 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.58 GREMLINS
10.03 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES
11.47 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO
13.39 K-NINO. LA LEYENDA DEL ORO PERDIDO
15.29 60 SEGUNDOS
17.47 LA BATALLA DE RIDDICK
20.13 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
22.00 LA DAMA DE NEGRO II. EL ÁNGEL DE LA MUERTE
23.59 GAME OF THRONES 03 EPS
TCM
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.00 NO NOS DEJES COLGADAS
09.55 LENNY KRAVITZ. UNIVERSAL LOVE TOUR
10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.30 LA NIÑERA
11.00 ALF
11.30 ALF
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
14.35 CUANDO HOLLYWOOD BAILA
16.25 TERRENO SALVAJE
18.30 ARMA MORTAL 4
21.00 EL ÚLTIMO SAMURAI
23.55 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2
TNT
06.00 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO
07.25 UN ARGENTINO EN NUEVA YORK
08.57 KARATE KID 2
11.06 ENTRENANDO A PAPÁ
13.19 LA ROCA
15.53 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
18.24 RÁPIDOS Y FURIOSOS
20.25 DINOSAURIO
22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
23.42 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
01.24 DESPEDIDA DE SOLTERA
SPACE
07.30 PIRATAS DEL CARIBE. EN EL FIN DEL MUNDO
10.38 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN
13.23 EL LLANERO SOLITARIO
16.20 PIRATAS DEL CARIBE. EN EL FIN DEL MUNDO
19.32 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL
22.00 EL CONJURO
SONY
07.00 SEINFELD
07.30 SEINFELD
08.00 SEINFELD
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 MELISSA AND JOEY
10.30 MELISSA AND JOEY
11.00 WTA PORSCHE TENNIS GRAND PRIX
13.30 WTA PORSCHE TENNIS GRAND PRIX
15.00 WTA ABIERTO MONTERREY AFIRME
17.00 WTA ABIERTO MONTERREY AFIRME
19.00 LOBO ADOLESCENTE
20.00 LOBO ADOLESCENTE
21.00 LOBO ADOLESCENTE
22.00 PUNTOS DE VISTA
A DONDE IR
LOS FALCIONI
GRILLA PUB
(INDEPENDENCIA 437)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23.30, CICLO DE ROCK CON SAPERE AUDE.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+HOY, A LAS 00.30, MOCHO BLUES Y LUPE CARDOZO.
+DOMINGO 30, A LAS 22.30, GRAN PEÑA FOLCLÓRICA CON JULIÁN MIGUELES Y SU CONJUNTO. INVITADOS: CARABAJAL-CÁCERES.
LOS CARDALES
(SALTA Y COSTANERA)
+DOMINGO 30, A PARTIR DEL MEDIODÍA, LOS KIJANOS, LOS ALFILES CELEBRANDO SUS 42 AÑOS CON LA MÚSICA, “SENTIR CRIOLLO”, CARLOS ROLDÁN, “MISQUI SIMI”, “SALITRAL”, “SONKOY BANDEÑO”, Y ARTISTAS INVITADOS.
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO-LA BANDA)
+SÁBADO 6 DE MAYO, FIESTA RETRO, EN ESPACIO RENOVADO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 5 DE MAYO, A LAS 19, PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN “PAY ABUELO”, SU ESPECTÁCULO FAMILIAR.
+VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.
+ DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
29/04 -14:00 (Cast) 16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Cast) 01:15 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
29/04 - 30/04 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:10 (Cast)
MÍO O DE NADIE (2D):
SUSPENSO, (+ 16 años)
29/04 21:45 (Subt) 00:00 (Subt)
LOS PADECIENTES (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 16 años)
29/04 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast) 00:40 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
29/04 - 30/04 15:30 (Cast) 17:50 (Cast)
LA MORGUE (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 03/05 -20:00 (Subt)
PERSONAL SHOPPER 2D
FANTASÍA, DRAMA (13 años)
29/04 -22:00 (Subt) 00:20 (Subt)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
29/04 -30/04 14:30 (Cast) 16:30 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
29/041 8:30 (Cast) 21:30 (Subt) 00:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LA BELLA Y LA BESTIA ATP CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)
CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)
LOS PADECIENTES
16 AÑOS ESTRENO C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:20 -22:50- (TODOS LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:40- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)