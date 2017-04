Familia baqueteada

29/04/2017 - ¡Buen día! En realidad “recontrabaqueteada”. Lo dijo el papa Francisco en un largo reportaje al diario La Nación: “La familia está recontrabaqueteada. Los jóvenes no se casan. ¿Qué pasa? Después, cuando vienen a casarse, cuando ya están conviviendo, creemos que con tres conferencias los preparamos para el matrimonio. Y esto no basta. Porque la gran mayoría no son conscientes de lo que significa el compromiso para toda la vida. Benedicto lo dijo en el último año dos veces: habría que tener en cuenta, para la nulidad matrimonial, qué fe tuvo esa persona cuando se casó. Si era una fe general, ¿sabía perfectamente lo que era el matrimonio, como para conferírselo a otra persona? Y eso es una cosa que debemos estudiar a fondo y ver cómo ayudar... Hace unos días una pareja que convive me dio la noticia de que se van a casar. Les dije: “Qué bueno. Y ¿están preparándose bien?”. Y la respuesta fue esta: “Sí, estamos buscando qué iglesia está más a tono con el vestido que yo voy a usar”, dijo ella . “Sí, estamos con todo el lío de las invitaciones, recuerditos, y todo eso”, dijo él. “También tenemos el problema de la fiesta, porque no podemos elegir porque no queremos que sea muy lejana a la iglesia. Y después, los padrinos; como mis padres están separados, no pueden estar los dos”... ¡Todas estas cuestiones que hacen a la ceremonia! Sí,un matrimonio hay que festejarlo, es verdad, porque hay que tener coraje para casarse y hay que aplaudir eso. Pero ninguno de lo dos hizo una mera referencia a lo que significaba la vida de ellos. ¿Qué quiere decir con esto? Que, para un buen número de gente, casarse es un hecho social. Y lo religioso no alfora. Bueno, ¿cómo la Iglesia ayuda en esto? ¿Si no están preparados, les cierran las puertas? Es un problema serio”. ¡Hasta mañana! l