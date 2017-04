Fotos Villa Robles celebrará el Día del Trabajador con lo mejor de la doma y el folclore

-

Integrantes de la Agrupación Gaucha Juan Francisco Borges realizaron el anuncio oficial del Festival de Doma y Folclore a realizarse el lunes 1 de mayo, con una atractiva cartelera de artistas, en el complejo ‘Manuel Khairallah’ de la localidad de Villa Robles, como parte de las celebraciones por el Día del Trabajador. El presidente de la agrupación gaucha y responsable de la organización, Juan Manuel Concha, detalló en diálogo con la prensa que el festival "ya generó una gran expectativa no sólo en esta región del departamento Robles y zonas aledañas, sino también en residentes santiagueños en otras provincias que nos manifestaron sus intenciones de participar y trasladarse hasta Villa Robles para no estar ausentes de esta celebración". Acompañado por parte de los artistas que actuarán el lunes y por don Manuel Khairallah, uno de los impulsores de este festival, Concha agradeció "al gobierno provincial por el permanente acompañamiento en este tipo de encuentros culturales que además de rescatar y poner en valor nuestras costumbres y tradiciones de esta región de la provincia, busca homenajear a nuestros trabajadores". Asimismo, recordó que "con motivo de este aniversario, en esta edición habrá una emotiva conmemoración con el Gauchito Gil, que es el patrono del Festival de Doma y Folclore". Evento popular En ese sentido, Concha destacó que "uno de los principales objetivos del festival es que los productores y artesanos de la región tengan su espacio para poder vender sus productos, pero además el público tendrá la alternativa de poder asistir llevando su propia comida y bebida, si es que desean ahorrar dinero; ya que esto se lo realiza sin fines de lucro". La jornada se iniciará a las 10 de la mañana, con el arribo de las autoridades provinciales, agrupaciones, artesanos, tropillas y público; para las 11 está prevista la entonación del Himno Nacional Argentino, a cargo de un grupo de artistas locales. A las 12, se realizará un almuerzo criollo con las autoridades y las agrupaciones gauchas; mientras que a las 13 se llevará a cabo las destrezas a cargo de la agrupación anfitriona que celebrará en esta ocasión sus 25 años de trayectoria; para continuar luego con la presentación de la tropilla "La Santiagueña", del "Negro" Bárcena. La jornada continuará con la actuación de academias de danzas, jineteadas, cuadreras y concluirá con un importante espectáculo musical que contará con las presentaciones de Marcelo Toledo, Los Cantores del Alba, "Pochi" Chávez, Pastor Luna, Miguel Figueroa, Romanza, Lelo Ponce, Javier La Paz (ex Ivotí), "Nito" Pereyra, La Marca Chamamecera, Los Hermanitos Villalba, Los Hermanitos Juárez, Dúo de la Nada, La Trova Santiagueña, Los Galanes, Alan "El Choguer", Enrique Maza, El Súper de Oro, Hugo Hoyos y Proyección 4, entre otros. Finalmente, desde la agrupación anfitriona se invitó a toda la comunidad a participar del festival que se desarrolla en la localidad ubicada a 30 kilómetros de la capital santiagueña y que año tras año se consolida como uno de los más importantes de la región.