Fotos “Es una excelente iniciativa que será muy bien recibida por la ciudadanía”

29/04/2017 -

Desde el sector de los consumidores se recibió con beneplácito el anuncio del Gobierno provincial. "Es una excelente iniciativa la del Gobierno provincial que será muy bien recibida por la ciudadanía santiagueña, y que dará un paliativo a los aumentos dispuestos en la tarifa de la energía eléctrica por parte de la Nación", resaltó Javier Alexandro, titular de Asociación de Defensa del Consumidor de Santiago del Estero (Adecse). "Felicitamos la medida y apoyamos al Gobierno provincial en esto que viene a ayudar al usuario", apuntó el dirigente. En particular, también dijo que compartía la decisión de la Provincia de rever lo que se cobra de TEM. "Lo veo como una doble imposición, porque si yo estoy pagando la tasa municipal, se supone que ahí está el famoso ABL de Capital Federal: alumbrado, barrido y limpieza. No tiene ningún sentido y con ello se recaudan millones porque es un porcentaje alto, sumando la cantidad de usuarios que hay en la provincia", expuso. Alexandro también aconsejó a los usuarios a dar un uso racional, eficiente y cuidado del consumo eléctrico, medida que no solo los beneficia a cada familia, sino al conjunto en general. "Desde el Consejo Consultivo Nacional de Defensa al Consumidor, del que forma parte Adecse, en todo momento estamos contribuyendo a lo que es la difusión del consumo sustentable, es un recurso escaso y tiene un costo bastante importante", manifestó. Acotó que "el impacto que ha tenido en las tarifas las medidas del Gobierno nacional, también ha ayudado para que la sociedad y el usuario tomen conciencia del uso racional de este servicio". Por último, pidió a los usuarios que acudan al Enrese para que actualicen sus datos que conforman el padrón de usuarios, porque muchos de ellos pueden estar gozando de la tarifa social y no lo hacen porque no están identificados como beneficiarios. "El trámite es a través de internet y es malo, entonces, ¿qué pasa con las personas de la tercera edad que son las que no tienen acceso a internet? No pueden registrarse, ¿O qué pasa con la gente que vive en el interior donde no hay internet? El Enrese -consideró-, tiene que trabajar para el usuario y facilitarse la actualización de los datos. Es una medida fundamental, le va a venir bien a muchísima gente". Al final, resaltó que la modificación de titularidad es totalmente gratuita y ágil en la distribuidora. Ejemplificó que por ahí el medidor de una casa donde vive un jubilado que gana la mínima está a nombre de un hijo que es activo que gana bien, y por lo tanto no se lo toma para la tarifa social.