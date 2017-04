Fotos Gómez: “Una vez más, la gobernadora ha dado muestras de su sensibilidad”

29/04/2017 -

"Una vez más, el Gobierno provincial ha dado muestras de su sensibilidad para salir en respuesta de las necesidades del pueblo santiagueño, buscando dentro de sus facultades, producir medidas que beneficien al usuario por el fuerte aumento de la tarifa eléctrica que ordenó el Gobierno nacional", expuso el secretario general de la CGT local, José Gómez. El sindicalista remarcó que los costos de la energía no son fijados por el Gobierno provincial, ni la distribuidora, sino por el Gobierno nacional. En ese contexto, rescató la decisión del Estado santiagueño de reducir ítems como la tasa TEM "que la pagamos todos, y que tienen su impacto en el costo final de la facturación. "La reducción me parece perfecta que se instrumente en la tasa TEM", agregó. "Estamos esperando que salga la resolución y deseamos que ello se produzca de manera inmediata. Es una muy buena noticia, una más de las que tiene acostumbrado, nuestra mandataria, la Dra. Claudia de Zamora, al pueblo de Santiago del Estero", celebró Gómez. Un aspecto que quiso puntualizar el dirigente, es que con estas medidas, "todos los santiagueños van a ser beneficiados", incluso "aquellos que quieren mirar para otro lado". Por último, dijo que es responsabilidad de cada uno de los usuarios el cuidado del consumo de energía: "No debemos olvidar que tenemos que utilizar de manera responsable la energía, como también tenemos que cuidar el agua, que son elementos vitales para cualquier comunidad organizada".