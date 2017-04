29/04/2017 -

La Comisión Provincial de Minibásquet programó para hoy varios partidos de la novena fecha del Torneo Campeones Argentinos de Cadetes 1984.

El programa es el siguiente: desde las 10, Jorge Newbery vs. Juventud y Sportivo Colón vs. Nicolás Avellaneda; desde las 15, Villa Mercedes vs. Tiro Federal y Quimsa vs. Contadores.