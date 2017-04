Repuesteros ven caída en ventas, suba de precios y opción por artículos chinos

Fotos GASTOS ESENCIALES. Desde los comercios dicen que solo se compran los repuestos más baratos y esenciales.

29/04/2017 -

La venta de repuestos para automotores atraviesa momentos complicados en estos primeros 4 meses del año, ante un escenario de caída en la demanda, aumento de costos y, a la vez, incremento en los precios de las autopartes según indicaron diferentes vendedores y propietarios de estos negocios.

Según explicó Guido Brizuela, propietario de un negocio que vende repuestos de una sola marca, la venta ‘viene con muchos altibajos, un día se vende bien y dos días no se vende nada. Por lo menos esto sucede en mi negocio. Se ve que mucha gente aguanta, posterga el arreglo del auto porque económicamente viene mal y por eso, los volúmenes de venta no están aumentando’.

De acuerdo con los datos estadísticos con los que controla su negocio, ‘hasta octubre del año pasado se venía con un buen promedio, pero de ahí se ha empezado a bajar, también los precios han aumentado en promedio un 10% desde enero hasta ahora’.

Puntualizó que ‘la gente compra lo esencial para el auto, hace el gasto mínimo e indispensable, algunas veces porque el auto ya no da más y es necesario sí o sí cambiar una pieza. También se ve que utilizan mucho la tarjeta para poder hacer la compra de repuestos’.

A su turno, Horacio, vendedor de una casa de repuestos de la calle Yrigoyen, coincidió en que ‘la venta viene floja, la gente compra lo más necesario, no se vende nada de accesorios, lleva lo justo para que el auto pueda andar y eso es lo único que se vende’.

Detalló que ‘la mayoría paga con tarjeta los repuestos o esperan el jueves para el plan Ahora 12, se usan mucho las tarjetas, hay compra que por ahí son menos de $100 y te piden que pases la tarjeta’.

Autos parados

En tanto, Miguel, de una casa especializada en la venta de frenos y embragues, señaló que ‘estamos en ventas un 30% abajo que para esta misma fecha del año pasado. La gente ya no viene cuando rompe el auto, lo deja en la casa o en el taller y viene recién cuando junta unos pesos para arreglarlo y compran el repuesto más barato. No importa si no es el original, compran el más económico y con el plan Ahora 12’, señaló.

Agregó Miguel que ‘el mantenimiento preventivo del auto no existe, solo vienen a comprar una vez que se ha roto. Ahora hay muchos repuestos de origen chino que son más baratos y la gente compra aunque le dure poco, pero con tal que el auto siga andando, pero conozco casos de gente que ha tenido 3 ó 4 meses el auto parado porque no pueden enterar para pagar el mecánico’.

Desde otro negocio del mismo rubro, Sergio, propietario del comercio, coincidió en que ‘hay muchos altibajos, se nota que hay gente que ha dejado de circular porque le cuesta poner combustible y reparar el vehículo, vienen recién cuando ya se les ha roto el embrague o el auto no funciona más’, indicó.

En su caso, también trabaja con empresas proveyendo repuestos para maquinarias. ‘Hay un poco más de movimiento por la necesidad de mantenimiento que tienen, pero en muchos casos están eligiendo repuestos de origen chino que son mucho más baratos para camiones, máquinas viales o acoplados’, agregó.

Repuestos chinos

En este sentido, ejemplificó que ‘hay un repuesto que es una válvula que llevan las maquinarias que en el caso de la original cuesta $8.500 y la alternativa china, $2.500 y eligen la china, por ahí puede que salga buena y resulte parecida a una original’.

En el caso de los autos, sucede algo similar. ‘En el caso de los embragues por ejemplo hay marcas originales que ahora traen sus repuestos de China y le ponen su propia marca y ahí también se ve diferencia: Un 30 a 40% fácilmente entre un producto y otro’, señaló, ante lo cual el cliente opta por lo más barato.