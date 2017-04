Fotos El intendente Mirolo celebró el Día del Trabajador con toda la familia municipal

29/04/2017 -

Las instalaciones del Club Tiro Federal BBC fueron colmadas por los obreros y empleados municipales que se reunieron para celebrar por anticipado el Día del Trabajador, acontecimiento del cual también participó el intendente Pablo Mirolo y los miembros de su gabinete. La gran familia municipal fue agasajada con un almuerzo, pero además pudieron disfrutar de espectáculos artísticos y del baile. Como todos los años, el Departamento Ejecutivo también realizó sorteos de varios regalos que generaron gran expectativa en el público. De esta forma, el intendente Mirolo y su equipo de trabajo quieren rendir homenaje a los hombres y mujeres que a diario honran con su compromiso y dedicación el lugar que ocupan dentro de la administración municipal. En el momento de las palabras, el intendente dijo: "Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos los compañeros municipales, quienes a diario nos ayudan a hacer una mejor ciudad para todos. Pero también quiero aprovechar la ocasión para saludar a todos aquellos que día a día se ganan el sustento con su trabajo, porque el trabajo es dignidad. No me quiero olvidar de todas las personas que hoy no cuentan con un empleo. Para ellos, quisiera expresarle mis mejores deseos, rogando a Dios que pronto la realidad del país sea otra y que en cada hogar haya un hombre o una mujer ganándose la vida dignamente". Además dijo que, "como uno más de ustedes, yo celebro hoy por una ciudad que crece con el trabajo de todos". La parte artística estuvo a cargo de varios grupo folclóricos de la "Cuna de Poetas y Cantores", como Marcelo Toledo y otros que hicieron disfrutar de la música de nuestra tierra a los municipales.