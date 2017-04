Remarcan la necesidad de que el usuario eléctrico actualice sus datos

29/04/2017 -

En otro orden, Cabanillas hizo mención a los usuarios que perciben la tarifa social: "Tenemos incorporados más de noventa mil usuarios residenciales y estimamos que este número puede ser incrementado notablemente, estamos trabajando en ello", declaró. Al respecto, apuntó que otros 40 mil hogares pueden sumarse a la tarifa social Las autoridades remarcaron la importancia de difundir la necesidad de que el usuario eléctrico se arrime al Enrese para actualizar sus datos personales "porque es a partir de las dificultades que observamos en la correcta identificación del usuario en donde no podemos establecer nosotros la procedencia o no de la concesión del beneficio", señalaron sobre la inclusión la tarifa social. Cabanillas agregó: "Estamos trabajando con un padrón de electrodependientes, donde tenemos incorporado cerca de un centenar en Santiago del Estero; y por otro lado -continuó- estamos trabajando, con lo que es hoy una gran preocupación en la comunidad, que son las entidades de bien público que no perciben un fin de lucro, con la posibilidad de ver qué factibilidades de mejoras tarifarias podamos incluir para ello".